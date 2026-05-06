7 de mayo de 2026
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Sitio Andino
San Rafael

Conmoción en San Rafael: informó la muerte de su madre, estaba viva y falleció días después

Un confuso episodio generó dudas en los investigadores. Finalmente, la mujer que hallaron con vida, falleció en las últimas horas. El caso que conmociona a San Rafael.

La causa permanece caratulada como averiguación de muerte, aunque no se descarta una eventual imputación.

La causa permanece caratulada como averiguación de muerte, aunque no se descarta una eventual imputación.

Foto: Medios Andinos
 Por Cristian Pérez Barceló

Una mujer de 94 años murió en las últimas horas luego de haber sido hallada en estado crítico dentro de su vivienda en San Rafael. Tras una serie de episodios confusos, los investigadores confirmaron su fallecimiento. El caso salió a la luz luego de que su hija, identificada como Araceli Salim, se presentara en una comisaría e informara el deceso de su madre.

Lo insólito del caso es que cuando personal policial ingresó al domicilio, encontraron a la víctima en su lecho y la dieron por muerta. Sin embargo, cuando Policía Científica realizó su trabajo, descubrió que todavía estaba con vida, aunque delicada.

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El hecho llamó la atención de las autoridades y los investigadores, ya que el lugar parecía una escena del crimen por los elementos que se encontraban alrededor, como vidrios rotos, desorden y hasta un DNI quemado.

Los detalles del llamativo caso en San Rafael y un operativo lleno de dudas

Todo comenzó cuando Salim, quién además estaba siendo buscada por averiguación de paradero, llegó hasta una dependencia policial. Allí, según confirmaron fuentes judiciales y policiales a este medio, la mujer relató la muerte de su madre, Haydé Bonza.

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Cuando personal de Policía Científica ingresó al domicilio, descubrió que la mujer —dada por muerta previamente— se encontraba con vida.

Cuando personal de Policía Científica ingresó al domicilio, descubrió que la mujer —dada por muerta previamente— se encontraba con vida.

A partir de esa declaración, efectivos de la Policía se dirigieron de inmediato a la vivienda. Para ingresar debieron romper puertas y fue en ese momento cuando se encontraron con un escenario típico de un crimen.

Sin embargo, uno de los puntos más llamativos de la investigación es que, pese a la situación que los investigadores observaron, no se convocó a personal médico, ni a una ambulancia para constatar el fallecimiento de la mujer. En cambio, se dio intervención directamente a Policía Científica.

La llamativa y confusa situación dentro de la vivienda

Según trascendió, en la vivienda se presentaron distintos funcionarios judiciales, aunque todos permanecieron afuera de la casa hasta que ingresó personal de Científica. Fue entonces cuando una integrante del equipo forense salió y advirtio: "Esta mujer está viva. Está respirando".

Recién en ese momento se solicitó asistencia médica. La mujer fue estabilizada y trasladada de urgencia al hospital, donde permaneció internada en grave estado, con un cuadro severo de deshidratación. Finalmente, horas después, falleció.

Cómo continuará la investigación

Ahora, la Justicia intentará determinar qué ocurrió los días previos al hallazgo. De acuerdo con la información que accedió este medio, se ordenó una necropsia para establecer si la víctima ingirió alguna sustancia tóxica o si su muerte fue consecuencia de abandono prolongado.

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Ahora, la Justicia intentará determinar qué ocurrió los días previos al hallazgo.

Ahora, la Justicia intentará determinar qué ocurrió los días previos al hallazgo.

La investigación apunta a reconstruir qué sucedió durante aproximadamente cinco días, período en el que Araceli Salim habría abandonado el domicilio y se habría alojado en distintos lugares, entre ellos un hotel del San Rafael. Además, los investigadores analizarán dispositivos electrónicos y otros elementos secuestrados en la vivienda.

La hija de la víctima quedó internada y sería inimputable

Por el momento, Araceli Salim no fue imputada y permanece internada en el servicio de salud mental del hospital Teodoro J. Schestakow, ya que, según se informó, presenta delirios místicos, alucinaciones y una desconexión total con la realidad.

En ese contexto, la Fiscalía solicitó que la Justicia de Familia ordene una internación compulsiva a partir de su estado psiquiátrico, que revela que es peligrosa para sí y para terceros.

Un caso que podría quedar impune

La causa permanece caratulada como averiguación de muerte, aunque no se descarta una eventual imputación por abandono de persona si la situación procesal y psiquiátrica de Salim lo permitiera.

Mientras tanto, otro elemento genera interrogantes entre los investigadores: la presunta desaparición de dinero en dólares y euros que, según trascendió, poseía la familia. La investigación recién comienza y todavía quedan numerosos puntos oscuros por esclarecer.

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