7 de mayo de 2026
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Sitio Andino
San Rafael

Por primera vez, San Rafael es sede las Jornadas Bioquímicas de Cuyo con más de 300 participantes

El encuentro en el sur mendocino reúne a profesionales de distintas provincias y abordará temas relacionados a los últimos avances científicos. El cronograma completo.

Más de 300 profesionales participan de un importante encuentro científico en San Rafael

Más de 300 profesionales participan de un importante encuentro científico en San Rafael

Por Sitio Andino Departamentales

Después de ocho años sin realizarse en Mendoza, las VI Jornadas Bioquímicas de Cuyo volvieron a la provincia y, por primera vez, tienen como sede a San Rafael. El encuentro convoca a profesionales de todo el país y reúne a bioquímicos, técnicos de laboratorio y especialistas afines para debatir sobre avances científicos, tecnológicos y desafíos regionales de la profesión.

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Se trata de la sexta edición de las Jornadas Bioquímicas de Cuyo, organizadas de manera conjunta entre la Asociación Bioquímica de Mendoza y referentes de todo el país. Las jornadas se realizarán en el Centro de congresos y exposiciones Alfredo Bufano.

Las actividades comenzaron con talleres este miércoles y continuarán durante los días jueves y viernes con conferencias y exposiciones centrales.

Embed - SAN RAFAEL: VI JORNADAS BIOQUÍMICAS DE CUYO DESDE MAÑANA

Participación federal y actualización profesional

El encuentro cuenta con la presencia de aproximadamente 330 participantes provenientes de distintas provincias argentinas. Si bien la mayor cantidad de asistentes llega desde Mendoza, también participan delegaciones de San Juan, San Luis, La Pampa y provincias del norte del país, además de autoridades vinculadas al sector bioquímico.

"Es una forma de actualizarnos en el área bioquímica y también de compartir experiencias de todas las provincias", señaló Diego Martín, presidente de la Asociación Bioquímica en diálogo con Noticiero Andino.

Las jornadas están dirigidas principalmente a bioquímicos, aunque también incluyen actividades vinculadas a la medicina veterinaria y otras disciplinas relacionadas con el trabajo de laboratorio.

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Innovación científica y problemáticas regionales

Durante las exposiciones se abordan temas relacionados con la innovación científica y tecnológica, además de cuestiones vinculadas al ejercicio profesional y las particularidades sanitarias de cada región.

"La jornada está principalmente abocada a la problemática regional, porque no es lo mismo lo que pasa en grandes centros urbanos que en zonas más cercanas al campo, donde existen necesidades propias", explicaron.

Entre los hitos destacados de la disciplina, se recordó el descubrimiento de los anticuerpos monoclonales por parte del científico argentino César Milstein, avance que revolucionó la bioquímica moderna y permitió desarrollar métodos de mayor especificidad diagnóstica.

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Cronograma y cierre turístico en San Rafael

Las actividades comenzaron este miércoles desde las 8 de la mañana y se extenderán hasta las 19 tanto jueves como viernes. La apertura oficial será el jueves a las 17.15, momento en el que se realizará un homenaje a invitados y participantes.

Como cierre del encuentro, el sábado se desarrollará una jornada recreativa y turística en Valle Grande, uno de los principales atractivos del sur mendocino, que finalizará con un almuerzo en una bodega de la región.

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