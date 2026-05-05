5 de mayo de 2026
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San Rafael

San Rafael recordó a los héroes del ARA General Belgrano a 44 años de su hundimiento

Con la participación de escuelas, instituciones y ex combatientes, la comunidad de San Rafael se reunió en Cuadro Nacional para recordar a los 323 tripulantes fallecidos.

Homenaje a los héroes de la Guerra de Malvinas.

Homenaje a los héroes de la Guerra de Malvinas.

El ataque británico, ocurrido el 2 de mayo de 1982, provocó la muerte de 323 tripulantes y marcó uno de los episodios más dolorosos del conflicto bélico, representando el 50% de las bajas argentinas durante la guerra.

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Con la presencia de escuelas, entidades intermedias, instituciones y vecinos, se desarrolló el acto protocolar que incluyó la interpretación del Himno Nacional a cargo de la Banda de Música de la Policía de Mendoza, además de palabras alusivas cargadas de emoción y memoria.

“Un año más de recuerdo permanente para los que no volvieron y compromiso para seguir estando de pie, concientizar de lo que fue Malvinas. Cada recuerdo, aplauso y abrazo de los sanrafaelinos nos hace muy bien”, expresó Héctor “Tachi” Flores, ex combatiente y técnico meteorólogo del ARA General Belgrano.

El homenaje concluyó con la colocación de una ofrenda de laureles en el monolito central y la entonación de la Marcha de Malvinas por parte de toda la comunidad.

Proyecto solidario para poner en valor la plaza

Uno de los aspectos destacados de la jornada fue el proyecto solidario impulsado por Juliana Barraza, representante distrital de Cuadro Nacional, quien junto a alumnos de la Escuela Secundaria Aguas del Diamante y personal de la delegación municipal trabajó en la recuperación y embellecimiento del espacio público.

“La idea era embellecer y recuperar el espacio. Salió muy bien y con la participación de toda la comunidad, para generar conciencia y tener más lindas nuestras plazas”, destacó Barraza.

Homenaje a los héroes de la Guerra de Malvinas

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