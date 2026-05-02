2 de mayo de 2026
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Sitio Andino
San Rafael

El plan de asfalto no se detiene en San Rafael: pavimentaron el barrio AMSA y renovan calles históricas

El Municipio de San Rafael completó la pavimentación de más de una docena de cuadras en Ciudad y continúa con trabajos de recuperación vial.

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Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de San Rafael continúa avanzando con su plan de asfaltado en distintos puntos del departamento y, en las últimas horas, concretó una nueva etapa de obras con la pavimentación de calles en el barrio AMSA, en Ciudad.

Luego de las intervenciones realizadas en el barrio Procrear y sobre el corredor vial de avenida El Libertador, las máquinas municipales trabajaron en más de una docena de cuadras comprendidas entre las avenidas Moreno y Adolfo Calle.

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Tras los movimientos de suelo, tareas de nivelación e imprimación correspondientes, se avanzó con la colocación de la carpeta asfáltica definitiva en calles Cáceres Bordón, Espasandín, René Favaloro, Buscemi y Buenos Aires.

Un barrio en San Rafael en crecimiento y mejor conectado

Desde la comuna destacaron que, tiempo atrás, el Municipio y los vecinos lograron concretar la conexión a la red cloacal, una obra fundamental que permitió avanzar posteriormente con la pavimentación definitiva del sector.

El barrio AMSA experimentó un importante crecimiento en los últimos años, con nuevas viviendas y mayor densidad poblacional. Con estas obras, la zona queda completamente integrada al entramado urbano, mejorando la transitabilidad, la conectividad y la calidad de vida de cientos de familias.

También avanzan las obras en calles históricas

En paralelo, el plan vial municipal también continúa con tareas de recuperación de carpetas asfálticas en arterias de alta circulación. En ese marco, la comuna intervino sobre calle Coronel Suárez, en el tramo comprendido entre Balloffet y Agustín Álvarez, y sobre calle Entre Ríos, entre Balloffet y Los Franceses.

Ambas arterias presentaban un importante deterioro producto del paso del tiempo, por lo que se realizaron trabajos de fresado, sellado de fisuras y, en las últimas horas, la colocación de una nueva carpeta asfáltica.

De esta manera, San Rafael continúa ejecutando obras de infraestructura vial con el objetivo de mejorar la circulación y acompañar el crecimiento sostenido de distintos sectores del departamento.

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