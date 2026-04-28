28 de abril de 2026
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Ruta Nacional 40

Control en Ruta Nacional 40 Sur destapó una maniobra con droga

El operativo se realizó en El Sosneado. La droga iba oculta en una encomienda y fue detectada por un perro de Gendarmería.

Secuestro de droga en El Sosneado.

Secuestro de droga en El Sosneado.

 Por Claudio Altamirano

Gendarmería Nacional decomisó 104 gramos de marihuana ocultos en una encomienda durante un control vehicular en Ruta Nacional 40, en El Sosneado. La droga fue detectada por el can “Cielo” en un colectivo de larga distancia. La Justicia Federal ordenó el secuestro y detuvo al destinatario en Neuquén.

En un operativo de control sobre la Ruta Nacional 40, a la altura del kilómetro 2.998, en El Sosneado, distrito de San Rafael, efectivos del Escuadrón 29 Malargüe de Gendarmería Nacional lograron decomisar una encomienda que contenía marihuana, en el marco de tareas preventivas contra el narcotráfico en el sur mendocino.

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El procedimiento tuvo lugar mientras los uniformados realizaban inspecciones de rutina sobre un transporte de pasajeros que había partido desde San Rafael con destino a Rincón de los Sauces, en la provincia de Neuquén. Durante la requisa, intervino el can detector de narcóticos “Cielo”, que al efectuar el pasaje por la bodega del micro reaccionó de manera característica frente a un bulto sospechoso.

A partir de esa alerta, los gendarmes aislaron la encomienda señalada y dieron inmediata intervención a la Fiscalía Federal de San Rafael. Por disposición judicial, se procedió a la apertura de la pieza postal, constatando en su interior la presencia de una sustancia vegetal que, tras las pruebas de campo correspondientes, arrojó resultado positivo para cannabis sativa.

El pesaje total del estupefaciente alcanzó los 104 gramos, los cuales fueron secuestrados en el lugar, conforme a las directivas impartidas por la Sede Fiscal Descentralizada de San Rafael. Asimismo, se labraron las actuaciones de rigor en el marco de la Ley de Estupefacientes.

En paralelo, se activaron tareas investigativas coordinadas con la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de Neuquén, con el objetivo de identificar al destinatario de la encomienda.

Como resultado de esas diligencias, se logró la detención de un individuo que se presentó en la terminal de ómnibus de Rincón de los Sauces para retirar el envío. El sujeto quedó a disposición de la Justicia Federal, mientras avanzan las actuaciones para determinar posibles vinculaciones con redes de comercialización de estupefacientes en la región.

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