Trece años después, Pity Alvarez volvió a Mendoza y desató una fiesta en el Frank Romero Day

Tras 13 años de ausencia en la provincia, Pity Álvarez volvió a Mendoza y reunió a miles de fanáticos en el Teatro Griego Frank Romero Day.

Con una convocatoria multitudinaria y una extensa lista de éxitos, Pity Álvarez volvió a los escenarios mendocinos después de más de una década. El líder de Viejas Locas e Intoxicados protagonizó una noche cargada de emoción, nostalgia y fervor en el Frank Romero Day .

La presentación tuvo lugar durante la noche del sábado y significó un nuevo capítulo en el esperado retorno artístico de Cristian Gabriel Álvarez , quien atraviesa una etapa de reencuentro con su público después de varios años alejado de los escenarios.

El histórico referente del rock argentino repasó los grandes éxitos de Viejas Locas e Intoxicados en una noche cargada de emoción y nostalgia.

La convocatoria fue contundente: desde las primeras horas de la tarde, seguidores de distintas generaciones comenzaron a ocupar cada rincón del anfiteatro y hasta los cerros cercanos para presenciar el espectáculo.

La apertura estuvo a cargo de la banda mendocina Setas, encargada de animar la previa antes de la aparición del artista. Cerca de las 19, la expectativa alcanzó su punto máximo y, ante miles de personas, Pity Álvarez salió al escenario luciendo un tapado de piel, desatando una ovación que se extendió durante varios minutos.

Pity Álvarez Mendoza Frank Romero Day, Setas teloneros 13-06-26 (01) Setas, la banda mendocina que abrió para el Pity Álvarez. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Durante aproximadamente tres horas de show, el músico realizó un recorrido por las distintas etapas de su carrera, interpretando canciones que marcaron la historia del rock nacional. El repertorio incluyó clásicos como:

"Religión"

"Está saliendo el sol"

"Volver a casa"

"Balada para otra mujer"

"Intoxicado"

"¿Qué vas a hacer tan sola hoy?"

"Homero"

"Fuego"

"Nunca quise"

"Quieren rock"

"Una piba como vos"

Uno de los momentos destacados de la noche llegó durante la interpretación de "Lo Artesanal", cuando el artista rindió homenaje a Indio Solari, despertando la emoción de los presentes.

Pity Álvarez Mendoza Frank Romero Day 13-06-26 (05) Con un show de casi tres horas, el público acompañó cada canción con cánticos, aplausos y pogos que se extendieron hasta los cerros. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Sobre el escenario, Álvarez estuvo acompañado por una sólida formación integrada por Matías Mango en teclados, Gabriel Prajsnar en bajo, Juan Colonna en batería, Hernán Salas en guitarra y Bárbara Corvalán en coros, quienes respaldaron cada uno de los clásicos coreados por el público.

La visita a Mendoza se dio en el marco de un regreso que viene mostrando una gran capacidad de convocatoria. En diciembre pasado, el músico reunió a más de 35.000 personas en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, mientras que en mayo congregó a otras 25.000 en el Autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario, confirmando la vigencia de una figura que sigue despertando una fuerte conexión con sus seguidores.

Una figura clave del rock argentino

Nacido el 28 de junio de 1972, Cristian Gabriel Álvarez es considerado uno de los artistas más influyentes y controversiales del rock nacional. Su trayectoria está marcada por proyectos fundamentales dentro de la música argentina.

Pity Álvarez Mendoza Frank Romero Day 13-06-26 (01) El regreso del músico a los escenarios continúa convocando multitudes en todo el país y tuvo una de sus paradas más esperadas en Mendoza. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Con Viejas Locas, banda fundada a fines de los años 80, se convirtió en una de las voces más representativas del denominado rock barrial, retratando la vida cotidiana de los sectores populares a través de discos emblemáticos como Viejas Locas, Hermanos de Sangre y Especial. Más tarde, con Intoxicados, amplió sus horizontes musicales incorporando sonidos de reggae, funk, blues y hip hop. De esa etapa surgieron canciones que hoy son verdaderos himnos generacionales.

Su actual regreso, iniciado a fines de 2025, representa uno de los retornos más esperados del rock argentino. En ese contexto, el recital realizado en el Teatro Griego Frank Romero Day no solo marcó su vuelta a Mendoza después de 13 años, sino también su debut absoluto en uno de los escenarios más emblemáticos de la provincia.