Pity Álvarez llega al Frank Romero Day: dónde conseguir entradas antes de que se agoten

Después de años de ausencia en la provincia,Pity Álvarez volverá a presentarse en Mendoza con un recital que promete convertirse en uno de los grandes eventos de rock del año. El histórico músico regresará a los escenarios mendocinos el próximo 13 de junio en el Teatro Griego Frank Romero Day, en el marco de una nueva etapa artística que ya convocó a miles de fanáticos en distintas provincias del país.
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El Pity llega a Mendoza: conocé la fecha, horarios y entradas.
El show se realizará el sábado 13 de junio en el Frank Romero Day. Según confirmó la organización, las puertas del predio se abrirán a las 16, mientras que el concierto comenzará a las 19.
Las entradas para el recital ya se encuentran disponibles a través de Enigma Tickets, la plataforma oficial habilitada para la venta de tickets.
La propuesta apunta a que el público pueda vivir una experiencia completa desde temprano, compartiendo la previa y disfrutando de una jornada atravesada por el rock nacional.
Durante el recital, el ex líder de Viejas Locas y Intoxicados repasará gran parte de su carrera musical con clásicos como “Me gustas mucho”, “Fuego”, “Una vela” y “Quieren rock”, además de presentar canciones de su nueva etapa artística.
La expectativa por el regreso de Pity a Mendoza
El regreso del Pity genera gran expectativa entre los fanáticos mendocinos, especialmente porque será su primer recital en Cuyo después de casi trece años.
La vuelta del cantante a los escenarios comenzó el pasado 20 de diciembre con un multitudinario show en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, donde reunió a unas 35 mil personas. Más recientemente, el 9 de mayo, volvió a convocar a miles de seguidores en el Autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario, con una asistencia cercana a las 25 mil personas.