21 de mayo de 2026
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Nuevos participantes y regresos bomba en Gran Hermano: así fue la gala de repechaje

Gran Hermano tuvo una noche llena de sorpresas con repechaje, nuevos participantes y regresos inesperados que revolucionaron la casa.

Nuevos participantes y regresos bomba en Gran Hermano: así fue la gala de repechaje

Nuevos participantes y regresos bomba en Gran Hermano: así fue la gala de repechaje

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este miércoles, se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta ocasión, el repechaje trajo nuevos participantes y regresos inesperados que revolucionaron la casa.

Los nuevos ingresos que sorprendieron en Gran Hermano

La gala de repechaje no solo trajo regresos inesperados, sino también una camada de participantes nuevos que llegaron decididos a alterar la convivencia dentro de la casa. El primero en aparecer fue nada menos que Charlotte Caniggia. Su entrada provocó una reacción inmediata tanto en los jugadores como en el estudio.

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Después fue el turno de Matías Hanssen, oriundo de Tucumán y radicado actualmente en Buenos Aires. El joven contó que tiene un emprendimiento vinculado a productos de higiene personal y aseguró que llega con una estrategia clara para destacarse en el juego.

Otra de las incorporaciones fue Nenu López, conocida por su paso por el Bailando y por su relación pasada con el periodista Martín Salwe. Su presencia no pasó desapercibida y rápidamente generó repercusión en redes. Más tarde ingresó Sebastián Cola, quien años atrás se había vuelto viral por un casting televisivo. Con un perfil excéntrico y mucha seguridad, aseguró que viene a “romper la casa”.

Gran Hermano (2)
Charlotte Caniggia, Nenu López y Mariela Prieto fueron las incorporaciones más destacadas

Charlotte Caniggia, Nenu López y Mariela Prieto fueron las incorporaciones más destacadas

Entre las nuevas participantes también apareció Tatiana Luna, representante uruguaya en concursos de belleza. La joven, nacida en Montevideo y estudiante de Derecho, se definió como frontal, intensa y muy competitiva. Otro de los ingresos destacados fue el de Juan Carlos López, conocido como “JC”. Vinculado al mundo artístico y del entretenimiento nocturno, habló sin filtros sobre su profesión y dejó en claro que no tiene prejuicios a la hora de mostrarse tal como es.

Uno de los momentos más comentados de la noche ocurrió con la entrada de Steffy Pereira. La influencer brasileño-paraguaya llegó con una personalidad avasallante y se describió como coqueta, divertida y segura de sí misma. También se sumó Leandro Nigro, creador de contenido digital y streamer enfocado principalmente en temas deportivos y fútbol.

La última en ingresar fue Mariela Prieto, reconocida por ser la esposa del exfutbolista Claudio “Turco” García. Su llegada aportó una cuota de experiencia y sorpresa a una noche cargada de novedades.

Los exparticipantes que volvieron al reality

El repechaje también abrió nuevamente las puertas para algunos exjugadores que tuvieron revancha gracias al voto del público y a los Golden Tickets.

La primera en regresar fue Yisela “Yipio” Pintos. La humorista uruguaya había abandonado anteriormente el certamen por motivos familiares relacionados con la salud de su madre, y su vuelta emocionó a muchos seguidores del programa. Más tarde, Lola Tomaszeuski consiguió regresar tras recibir el apoyo de la audiencia. Su reingreso tomó por sorpresa a varios jugadores que ya la consideraban fuera de competencia.

Brian Sarmiento, Gran Hermano
Brian Sarmiento regresó a Gran Hermano 2026

Brian Sarmiento regresó a Gran Hermano 2026

Otro de los retornos más comentados fue el de Brian Sarmiento. Aunque inicialmente se había comunicado que no volvería al reality, finalmente obtuvo un Golden Ticket y terminó entrando nuevamente a la casa. La gran sorpresa de la noche llegó con el regreso de Andrea del Boca. La actriz obtuvo también un Golden Ticket y volvió al juego con la promesa de ir por todo en esta nueva etapa del reality.

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