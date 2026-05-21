Nuevos participantes y regresos bomba en Gran Hermano: así fue la gala de repechaje

Este miércoles, se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026 , el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta ocasión, el repechaje trajo nuevos participantes y regresos inesperados que revolucionaron la casa .

La gala de repechaje no solo trajo regresos inesperados, sino también una camada de participantes nuevos que llegaron decididos a alterar la convivencia dentro de la casa. El primero en aparecer fue nada menos que Charlotte Caniggia . Su entrada provocó una reacción inmediata tanto en los jugadores como en el estudio.

Después fue el turno de Matías Hanssen , oriundo de Tucumán y radicado actualmente en Buenos Aires. El joven contó que tiene un emprendimiento vinculado a productos de higiene personal y aseguró que llega con una estrategia clara para destacarse en el juego.

Otra de las incorporaciones fue Nenu López , conocida por su paso por el Bailando y por su relación pasada con el periodista Martín Salwe. Su presencia no pasó desapercibida y rápidamente generó repercusión en redes. Más tarde ingresó Sebastián Cola , quien años atrás se había vuelto viral por un casting televisivo. Con un perfil excéntrico y mucha seguridad, aseguró que viene a “romper la casa”.

Gran Hermano (2) Charlotte Caniggia, Nenu López y Mariela Prieto fueron las incorporaciones más destacadas

Entre las nuevas participantes también apareció Tatiana Luna, representante uruguaya en concursos de belleza. La joven, nacida en Montevideo y estudiante de Derecho, se definió como frontal, intensa y muy competitiva. Otro de los ingresos destacados fue el de Juan Carlos López, conocido como “JC”. Vinculado al mundo artístico y del entretenimiento nocturno, habló sin filtros sobre su profesión y dejó en claro que no tiene prejuicios a la hora de mostrarse tal como es.

Uno de los momentos más comentados de la noche ocurrió con la entrada de Steffy Pereira. La influencer brasileño-paraguaya llegó con una personalidad avasallante y se describió como coqueta, divertida y segura de sí misma. También se sumó Leandro Nigro, creador de contenido digital y streamer enfocado principalmente en temas deportivos y fútbol.

La última en ingresar fue Mariela Prieto, reconocida por ser la esposa del exfutbolista Claudio “Turco” García. Su llegada aportó una cuota de experiencia y sorpresa a una noche cargada de novedades.

Los exparticipantes que volvieron al reality

El repechaje también abrió nuevamente las puertas para algunos exjugadores que tuvieron revancha gracias al voto del público y a los Golden Tickets.

La primera en regresar fue Yisela “Yipio” Pintos. La humorista uruguaya había abandonado anteriormente el certamen por motivos familiares relacionados con la salud de su madre, y su vuelta emocionó a muchos seguidores del programa. Más tarde, Lola Tomaszeuski consiguió regresar tras recibir el apoyo de la audiencia. Su reingreso tomó por sorpresa a varios jugadores que ya la consideraban fuera de competencia.

Brian Sarmiento, Gran Hermano Brian Sarmiento regresó a Gran Hermano 2026

Otro de los retornos más comentados fue el de Brian Sarmiento. Aunque inicialmente se había comunicado que no volvería al reality, finalmente obtuvo un Golden Ticket y terminó entrando nuevamente a la casa. La gran sorpresa de la noche llegó con el regreso de Andrea del Boca. La actriz obtuvo también un Golden Ticket y volvió al juego con la promesa de ir por todo en esta nueva etapa del reality.

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