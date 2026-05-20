Por qué no hubo Gran Hermano anoche: la razón oficial y que pasará con el reality

Anoche, los fanáticos de Gran Hermano Generación Dorada se sorprendieron al descubrir que el reality no fue emitido por Telefe. El canal tuvo un motivo puntual para modificar su programación habitual y acá te contamos qué fue lo que pasó.

Escándalo en Gran Hermano con la lista del repechaje y dos figuras que pegaron el portazo en vivo

Según se conoció, Gran Hermano Generación Dorada, conducido por Santiago del Moro, no salió al aire debido a la transmisión del partido entre Club Atlético Boca Juniors y Cruzeiro Esporte Clube por la fase de grupos de la Copa Libertadores .

Mientras los fanáticos del fútbol disfrutaron del encuentro, la reacción fue muy distinta entre los seguidores del reality, que expresaron su enojo y desconcierto en redes sociales por la sorpresiva modificación en la programación de Telefe.

De todos modos, desde el canal llevaron tranquilidad y confirmaron la continuidad del programa. Además, este miércoles llegará el esperado repechaje, una instancia clave que promete cambiar por completo la dinámica dentro de la casa más famosa del país.

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