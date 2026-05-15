Todos hablan de la sanción en Gran Hermano 2026: esto fue lo que pasó con una participante

Este jueves se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026 , el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta oportunidad, una participante recibió una severa sanción del Big, y este fue el motivo .

En estos días, se viralizó en redes sociales un clip donde Cinzia Francischiello hablaba con Danelik Galazán, comentándole sobre todo el "hate" que recibía fuera de la casa . Además, habría sembrado dudas en Eduardo sobre su imagen pública . Sumado a esto, la venezolana habría mencionado que Emanuel era “fuerte” afuera y que los eliminados otorgaban el beneficio 3, 2, 1 en las nominaciones .

Es importante recordar que existe una regla clara dentro de la casa de Gran Hermano: está prohibido compartir información del exterior con el resto de los participantes .

Embed - Cinzia quedó en placa por haber brindado información del afuera de la casa de Gran Hermano 2026

Ante esta situación, durante la gala del jueves, el Big interrumpió la rutina habitual y pidió hablar con los "hermanitos" para anunciar la sanción a Cinzia: “Todos ustedes saben que el aislamiento es una condición esencial de este juego, ¿verdad?”

Luego continuó: "Desde tu vuelta a la casa te he llamado la atención en más de una oportunidad. Puedo comprender algún tipo de distracción. Pero si esta conducta se repite, a pesar de las reiteradas advertencias, ya dejan de ser meros descuidos o distracciones. Y eso no lo puedo permitir.”

Cinzia Francischiello, Gran Hermano Cinzia Francischiello fue sancionada en Gran Hermano

El castigo fue inmediato y contundente: “Debido a estas desobediencias, he decidido aplicarte una sanción. Cinzia, te comunico que formás parte de esta placa de nominados.”. De esta manera, se convierte en una de las seis participantes que corren riesgo de eliminación.

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