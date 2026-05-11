11 de mayo de 2026
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Santiago del Moro

Gran Hermano: Santiago del Moro entró a la casa por primera vez y anunció el desafío por el auto 0km

Santiago del Moro sorprendió a los jugadores de Gran Hermano con una cena, mensajes de sus familias y el anuncio del esperado desafío por el auto en el reality.

Gran Hermano: Santiago del Moro entró a la casa por primera vez y anunció el desafío por el auto 0km

Gran Hermano: Santiago del Moro entró a la casa por primera vez y anunció el desafío por el auto 0km

Por Sitio Andino MuchoShow

Santiago del Moro sorprendió a los participantes al ingresar por primera vez a la casa de Gran Hermano este domingo 10 de mayo. El conductor llevó una valija misteriosa y compartió una cena cargada de emociones, revelando mensajes de los seres queridos y anunciando el inicio de la esperada competencia por un vehículo nuevo.

La valija misteriosa y el auto 0km

El ingreso del conductor se produjo a más de dos meses del inicio de esta edición especial denominada "Generación Dorada". Del Moro llegó con una de las clásicas valijas amarillas y les dio una instrucción clara: nadie puede abrirla hasta que "El Big" lo autorice.

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La mayor sorpresa del reality ocurrió cuando los jugadores pasaron por la arena y descubrieron un auto 0km reluciente. Santiago les confirmó que muy pronto comenzará el desafío extremo para que uno de ellos se convierta en el dueño del vehículo soñado.

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Mensajes de la familia y clima de eliminación

Durante la cena, el ambiente se volvió más íntimo cuando el conductor les transmitió palabras enviadas por sus familias desde el exterior. Esta dosis de afecto fue clave para los participantes, que llevan semanas aislados y con la presión de la competencia encima.

En medio de la comida, Santiago no dejó pasar la oportunidad de indagar sobre las tensiones internas de la convivencia. Les consultó directamente a quién prefieren fuera de la casa en la Gala de Eliminación que se llevará a cabo este lunes 11 de mayo.

el auto en la casa de GH genración dorada
Este es el auto que prsentó Santiago del Moro en Gran Hermano, generación dorada

Este es el auto que prsentó Santiago del Moro en Gran Hermano, generación dorada

Expectativa por la gala de este lunes

Los jugadores quedaron movilizados tras la visita, intentando descifrar qué contiene la valija que quedó en el living de Gran Hermano. La expectativa es total, ya que estos ingresos suelen marcar un antes y un después en las estrategias de juego.

Esta noche se conocerá quién abandona la competencia y cuáles serán las reglas para el desafío del auto. El programa de Telefe sigue liderando el rating con estas sorpresas que mantienen a la audiencia pendiente de cada movimiento de los hermanitos.

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