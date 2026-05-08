Cuándo vuelve Mirtha Legrand a la TV y quiénes serán sus invitados

En las últimas horas, una gran noticia sorprendió a millones de televidentes: Mirtha Legrand regresa a la televisión luego de tres semanas de ausencia . Te contamos cuándo será su esperado regreso a la pantalla y quiénes serán los posibles invitados que la acompañarán en la "mesaza".

El espectáculo que mezcla música lírica y las películas más famosas del mundo llega a Mendoza

Después de varias semanas alejada de la pantalla, Mirtha Legrand ya tiene fecha confirmada para su regreso a la televisión . La conductora volverá a encabezar una nueva edición de La Noche de Mirtha este sábado 9 de mayo desde las 21:30 , marcando así su retorno a la clásica “mesaza”.

La histórica presentadora debió interrumpir temporalmente sus actividades debido a un problema de salud que afectó sus vías respiratorias . Durante ese período, quien tomó su lugar al frente del programa fue su nieta, Juana Viale.

Según trascendió, la recuperación demandó reposo y cuidados médicos específicos, incluyendo medicación, luego de que una bronquitis complicara su estado físico.

Para la emisión de su regreso ya comenzaron a sonar algunos nombres. Entre los invitados estarían Elena Roger, Juan Leyrado, Mariano Martínez y Fernanda Metilli, en una noche que servirá para celebrar la vuelta de una de las figuras más emblemáticas de la televisión argentina.

Mirtha Legrand será premiada por la Corona española

En medio de su esperado regreso a la televisión, Mirtha Legrand recibió otra noticia que generó repercusión tanto en Argentina como en España. La histórica conductora será distinguida por la Corona española con la Cruz de Oficial de la Orden de Isabel la Católica, uno de los reconocimientos más importantes otorgados por ese país.

La distinción suele entregarse a personalidades que realizaron aportes destacados para fortalecer los lazos culturales y sociales con España y el mundo iberoamericano. Según informó el diario El Mundo, el reconocimiento busca destacar la extensa trayectoria y la influencia que la diva construyó a lo largo de décadas en los medios de comunicación.