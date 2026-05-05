El musical "Mundo K-Pop: Cazadoras de Demonios" llega a Mendoza con una única función

El espectáculo que rememora la cultura coreana y el animé se presenta en el Ángel Bustelo.

El espectáculo teatral “ Mundo K-Pop: Cazadoras de Demonios ” se presentará el viernes 19 de junio a las 19 en el Auditorio Ángel Bustelo , con una única función en la provincia. Las entradas ya están disponibles a través de Entradaweb .

El fenómeno Mundo K-Pop continúa sumando fanáticos de todas las edades y regresa a Mendoza con una propuesta que combina música , actuación y una puesta visual impactante , pensada para todo público.

Se picó todo en Gran Hermano 2026: Gladys La Bomba Tucumana amenazó con irse

El musical que homenajea la cultura K-Pop y el animé se presenta en el auditorio Ángel Bustelo.

Basada en el universo del K-pop y el animé, la obra narra la historia de un grupo de talentosas chicas que atraviesan el auge de su carrera musical , cuando se enfrentan a un inesperado desafío: los Saya Boys, un misterioso equipo de “demonios” musicales que buscan conquistar a la humanidad a través de un sonido hipnótico.

Entre coreografías de alto impacto, escenas de humor y batallas cargadas de magia, las protagonistas descubrirán que la verdadera fortaleza está en la amistad, la aceptación y el trabajo en equipo.

“Mundo K-Pop: Cazadoras de Demonios” fusiona elementos del musical moderno con la estética del animé, con vestuarios vibrantes, efectos visuales y rutinas de baile inspiradas en los grandes grupos de la ola coreana.

Mundo KPOP Cazadoras de Demonios Ángel Bustelo (02)

Con un elenco joven, la puesta promete un show dinámico, energético y visualmente atractivo, ideal tanto para fanáticos del género como para quienes buscan una experiencia diferente.

Además del despliegue escénico, la obra propone un mensaje centrado en la identidad, la confianza personal y el valor de creer en uno mismo, en una historia que conecta especialmente con las nuevas generaciones.

Mundo K-Pop: Cazadoras de Demonios en Mendoza: todos los detalles

La obra tendrá una única función en Mendoza, con el siguiente detalle:

Día: viernes 19 de junio

viernes 19 de junio Hora: 19

19 Lugar: Auditorio Ángel Bustelo

Auditorio Ángel Bustelo Entradas: disponibles en Entradaweb

Mundo KPOP Cazadoras de Demonios Ángel Bustelo (flyer)

La producción está a cargo de Alta Produ y forma parte de una gira que busca consolidar el crecimiento del fenómeno K-pop en escenarios teatrales argentinos.