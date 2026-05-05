5 de mayo de 2026
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Musical

El musical "Mundo K-Pop: Cazadoras de Demonios" llega a Mendoza con una única función

El musical inspirado en la cultura coreana regresa con una propuesta para toda la familia. Cuándo es, dónde y cómo obtener las entradas.

El espectáculo que rememora la cultura coreana y el animé se presenta en el Ángel Bustelo.

El espectáculo que rememora la cultura coreana y el animé se presenta en el Ángel Bustelo.

Por Sitio Andino MuchoShow

El espectáculo teatral “Mundo K-Pop: Cazadoras de Demonios” se presentará el viernes 19 de junio a las 19 en el Auditorio Ángel Bustelo, con una única función en la provincia. Las entradas ya están disponibles a través de Entradaweb.

El fenómeno Mundo K-Pop continúa sumando fanáticos de todas las edades y regresa a Mendoza con una propuesta que combina música, actuación y una puesta visual impactante, pensada para todo público.

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Mundo KPOP Cazadoras de Demonios Ángel Bustelo (03)
El musical que homenajea la cultura K-Pop y el anim&eacute; se presenta en el auditorio &Aacute;ngel Bustelo.

El musical que homenajea la cultura K-Pop y el animé se presenta en el auditorio Ángel Bustelo.

Mundo K-Pop: Cazadoras de Demonios: una historia que mezcla música, humor y fantasía

Basada en el universo del K-pop y el animé, la obra narra la historia de un grupo de talentosas chicas que atraviesan el auge de su carrera musical, cuando se enfrentan a un inesperado desafío: los Saya Boys, un misterioso equipo de “demonios” musicales que buscan conquistar a la humanidad a través de un sonido hipnótico.

Entre coreografías de alto impacto, escenas de humor y batallas cargadas de magia, las protagonistas descubrirán que la verdadera fortaleza está en la amistad, la aceptación y el trabajo en equipo.

“Mundo K-Pop: Cazadoras de Demonios” fusiona elementos del musical moderno con la estética del animé, con vestuarios vibrantes, efectos visuales y rutinas de baile inspiradas en los grandes grupos de la ola coreana.

Mundo KPOP Cazadoras de Demonios Ángel Bustelo (02)

Con un elenco joven, la puesta promete un show dinámico, energético y visualmente atractivo, ideal tanto para fanáticos del género como para quienes buscan una experiencia diferente.

Además del despliegue escénico, la obra propone un mensaje centrado en la identidad, la confianza personal y el valor de creer en uno mismo, en una historia que conecta especialmente con las nuevas generaciones.

Mundo K-Pop: Cazadoras de Demonios en Mendoza: todos los detalles

La obra tendrá una única función en Mendoza, con el siguiente detalle:

  • Día: viernes 19 de junio
  • Hora: 19
  • Lugar: Auditorio Ángel Bustelo
  • Entradas: disponibles en Entradaweb
Mundo KPOP Cazadoras de Demonios Ángel Bustelo (flyer)

La producción está a cargo de Alta Produ y forma parte de una gira que busca consolidar el crecimiento del fenómeno K-pop en escenarios teatrales argentinos.

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