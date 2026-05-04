Piti Fernández en Mendoza: cuándo toca en el Arena Maipú y cómo comprar entradas

El frontman de Las Pastillas del Abuelo llega a Mendoza en el marco de su gira solista.

El músico Piti Fernández se presentará el sábado 16 de mayo a las 22 en el Arena Maipú Stadium , en el marco de su gira solista 2026 , donde repasará su discografía completa. Las entradas ya están disponibles a través de Ticketek y en la boletería del estadio.

El artista inicia un nuevo tour que lo llevará por distintas ciudades del país , con un show centrado en sus canciones y un recorrido por sus tres discos solistas: “Conmigo Mismo”, “PNL” y “Tuertos Vivos” .

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La parada en la provincia marca el regreso de Piti Fernández al Arena Maipú , donde volverá a encontrarse con su público local en un show con sus principales composiciones.

Piti Fernández, reconocido como frontman de Las Pastillas del Abuelo, continúa desarrollando su carrera solista en paralelo. Este año inició su actividad en el Cosquín Rock, con una presentación en el Escenario Casita del Blues que estuvo colmado.

Su último trabajo, “Tuertos Vivos” (2024), es un disco conceptual con letras atravesadas por la post verdad, los orígenes y la búsqueda de nuevos horizontes.

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Gira nacional y trayectoria de Piti Fernández

Durante 2025, el músico realizó una extensa gira por todo el país, con presentaciones en Córdoba, Mendoza, San Juan, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa y Neuquén, además de ciudades como Mar del Plata, La Plata, Rosario, Tandil, Olavarría y Bahía Blanca, entre otras.

Su álbum anterior, “Caminos Bríos” (2022), contó con la participación de invitados como Ricardo Tapia (La Mississippi), Martín “Mono” Fabio (Kapanga), Claudia Puyó y “Alambre” González.

Piti Fernández, solista

El proyecto solista de Piti Fernández comenzó a mediados de 2017. Dos meses después lanzó “Conmigo Mismo”, su disco debut, compuesto por canciones basadas en poemas escritos por su abuelo y composiciones propias.

Ese material fue presentado en el Teatro Coliseo de Buenos Aires y en distintos escenarios del país, además de giras por Uruguay y Paraguay.