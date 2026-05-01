L-Gante mostró su nueva casa de lujo frente al lago y sorprendió con cada detalle

Desde finales de 2025, L-Gante atraviesa una etapa de estabilidad y crecimiento que también se refleja en su vida cotidiana . (a la que definió como "la casa de mis sueños") a través de un video publicado en su cuenta de Instagram , donde reúne a más de 5,8 millones de seguidores.

En las imágenes, el cantante exhibe cada rincón de la propiedad: una construcción moderna, luminosa y con una impactante vista directa al lago dentro de un exclusivo country .

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El interior de la casa se destaca por su diseño contemporáneo y espacios integrados , con predominio de tonos claros que aportan amplitud y luminosidad.

L-Gante atraviesa una etapa de estabilidad y crecimiento que también se refleja en su vida cotidiana

Entre los ambientes principales sobresalen:

Un amplio living con sillón gris de gran tamaño, mesa ratona de madera y una pantalla de gran dimensión.

con sillón gris de gran tamaño, mesa ratona de madera y una pantalla de gran dimensión. Cocina integrada con isla central y banquetas altas, pensada como punto de encuentro social.

con isla central y banquetas altas, pensada como punto de encuentro social. Grandes ventanales que conectan directamente con el exterior y permiten el ingreso constante de luz natural.

La decoración sigue una línea minimalista, con pisos claros, cortinas blancas y una estética limpia que refuerza la sensación de amplitud.

Un exterior soñado con vista al lago

Uno de los mayores atractivos de la propiedad es su sector al aire libre. Desde el interior se accede a través de amplios ventanales a un jardín que incluye:

Galería con sillones de exterior

Mesa para reuniones

Espacio verde con césped

Piscina

Vista directa a la laguna del country, el detalle más distintivo del lugar

La habitación principal: confort y excentricidad

Al presentar su dormitorio, el músico lo definió como "la habitación de mis sueños". Allí se mantiene la estética sobria del resto de la casa, con una cama matrimonial amplia y decoración simple.

lgante Sin embargo, hay un elemento que se roba toda la atención: un jacuzzi vidriado ubicado junto a la cama

Sin embargo, hay un elemento que se roba toda la atención: un jacuzzi vidriado ubicado junto a la cama, que aporta un toque de lujo poco convencional.

El ambiente cuenta además con una gran ventana con persiana eléctrica, desde donde se observa la pileta y el lago. Desde este mismo espacio, L-Gante accede de forma directa a su estudio de grabación privado, integrado a la vivienda.

Un espacio especial para su hija Jamaica

Otro de los sectores que generó repercusión fue la habitación diseñada para Jamaica, su hija fruto de su relación con Tamara Báez.

El cuarto infantil se caracteriza por su estilo colorido y lúdico, con detalles pensados especialmente para la niña:

Cama cucheta

Sillón rosado con muñecas

Carpa temática de unicornios

Pizarrón

Alfombra en tonos azules y violetas

Ventanal con balcón y vista al lago

"Todavía no puedo creer qué linda habitación tiene mi princesa", expresó el cantante en redes sociales, mostrando su emoción por el resultado.

lgante El cuarto infantil se caracteriza por su estilo colorido y lúdico, con detalles pensados especialmente para la niña

La reacción de Tamara Báez

A pesar de las diferencias públicas que mantuvieron en el pasado, Tamara Báez tuvo un gesto conciliador tras ver el espacio dedicado a su hija.

A través de sus redes, escribió: "Tu felicidad es la mía. Te felicito por tu habitación y hogar nuevo, mamita. Que seas siempre así de feliz, es lo que más le pido a Dios", junto a una imagen de Jamaica disfrutando de su nueva habitación.