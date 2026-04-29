29 de abril de 2026
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Gran Hermano

Tremendo cruce en Gran Hermano: Solange Abraham y Yipio se dijeron de todo en una pelea sin filtro

Tensión total en Gran Hermano 2026 con una pelea explosiva entre Solange Abraham y Yipio que terminó en gritos y acusaciones. Mirá los detalles.

Tremendo cruce en Gran Hermano: Solange Abraham y Yipio se dijeron de todo en una pelea sin filtro
Tremendo cruce en Gran Hermano: Solange Abraham y Yipio se dijeron de todo en una pelea sin filtro
Por Juan Pablo Strappazzon

Este martes se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta ocasión, Solange Abraham y Yipio protagonizaron una fuerte discusión que terminó en gritos y acusaciones.

Fuerte cruce en Gran Hermano: gritos y acusaciones entre participantes

Todo comenzó cuando las participantes estaban en el salón principal de la casa de Gran Hermano. En ese momento, Yisela "Yipio" Pintos comenzó a increpar a Solange Abraham: "Ya estás perdida reina. Tenés 38 años y tenés esos comentarios de mierda", a lo que la participante respondió: "¿Qué comentarios de mierda? Vos los hacés".

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Yipio no se quedó atrás y hizo escalar la discusión: "Yo solo te dije 'persona de mierda'. Te conozco acá dentro de la casa. Decime qué soy". A lo que respondió Abraham: "Vos sos una persona impresentable. Hay como olor a pescado podrido. Al lado mío, que estabas sentada vos, había un olor a pescado terrible". Ante la chicana, Pintos retrucó: "Será que no te has lavado bien. Mucho shampoo caro, pero lavate bien".

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Solange, lejos de quedarse callada, respondió: "Estabas sentada y cada vez que te levantabas, se me quemaba la nariz. Olor a pescado, un asco, casi vomito". Para terminar, Yipio sentenció: "Mugrosa".

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