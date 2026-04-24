24 de abril de 2026
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Gran Hermano

Se reacomodó la placa en Gran Hermano: quiénes bajaron y quiénes siguen en peligro

Este jueves en Gran Hermano, se conocieron los salvados y quiénes siguen en riesgo de eliminación. Mirá cómo quedó la placa en el reality.

Se reacomodó la placa en Gran Hermano: quiénes bajaron y quiénes siguen en peligro

Se reacomodó la placa en Gran Hermano: quiénes bajaron y quiénes siguen en peligro

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este jueves se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta ocasión, Santiago del Moro anunció qué participantes bajaron de placa y quiénes continúan en riesgo de eliminación.

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Así quedó la placa negativa en Gran Hermano

Anoche, Gran Hermano vivió una nueva gala cargada de tensión. Santiago del Moro se comunicó con la casa y comenzó a anunciar quiénes lograban salir de la placa y quedaban fuera de peligro. La primera en recibir la noticia fue Yanina Zilli, que estalló de alegría ante la mirada de sus compañeros.

Minutos más tarde, el alivio también llegó para Eduardo Carrera, quien no ocultó su emoción tras conocer la decisión. Luego, Daniela De Lucía y Tamara Paganini completaron la lista de participantes que aseguraron su continuidad por una semana más dentro del juego.

Gran Hermano (3)
Así quedó la placa negativa en Gran Hermano

Así quedó la placa negativa en Gran Hermano

De este modo, la placa negativa de la novena semana quedó conformada por Solange Abraham, Yipio Pintos, Brian Sarmiento, Danelik Galazán y Franco Zunino. Entre ellos se definirá al próximo eliminado de la casa.

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