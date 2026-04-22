22 de abril de 2026
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Gran Hermano

Quién reemplazaría a La Maciel en Gran Hermano tras su inesperada renuncia

Tras la renuncia de La Maciel el reality busca sucesora. Una famosa cantante de cumbia suena fuerte para entrar a Gran hermano.

Quién reemplazaría a La Maciel en Gran Hermano tras su inesperada renuncia

Quién reemplazaría a La Maciel en Gran Hermano tras su inesperada renuncia

 Por Analía Martín

La salida abrupta de Jessica “La Maciel” de Gran hermano Generación Dorada sacudió la dinámica del programa de Telefe y dejó una vacante difícil de llenar. Luego de sufrir un ataque de pánico por una notificación judicial, la participante abandonó el juego, obligando a la producción a buscar un reemplazo de peso para mantener el rating alto.

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La Bomba Tucumana y su posible desembarco en el reality

El nombre que resuena con más fuerza en los portales de farándula es el de Gladys "La Bomba Tucumana". La versión comenzó a circular en cuentas especializadas y se volvió viral en cuestión de pocos minutos.

La cantante es conocida por su personalidad frontal y su carácter sin filtros ante las cámaras. Su ingreso representaría una garantía de "show" y nuevos conflictos para la convivencia actual del exitoso programa. Los fanáticos ya imaginan cruces picantes con figuras fuertes como Pincoya o Yanina Zilli. Aunque no hay confirmación oficial, la expectativa es total entre los televidentes habituales de Gran hermano.

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Cambios y sorpresas en la casa de Gran hermano

La producción ya ha tenido que lidiar con otras bajas sensibles durante esta temporada. Desde el accidente doméstico de Andrea del Boca hasta la salida de Divina Gloria por salud, los movimientos han sido constantes.

Gladys no es ninguna desconocida para este tipo de formatos televisivos de alto impacto. Su paso por distintos certámenes dejó en claro que tiene la impronta necesaria para desestabilizar cualquier estrategia previa de los jugadores. De confirmarse su entrada, la dinámica de alianzas podría cambiar radicalmente en muy pocos días. Solo resta esperar la gala oficial para saber si la "pollera amarilla" se instala definitivamente en el certamen nacional.

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