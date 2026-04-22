Quién reemplazaría a La Maciel en Gran Hermano tras su inesperada renuncia

La salida abrupta de Jessica “La Maciel” de Gran hermano Generación Dorada sacudió la dinámica del programa de Telefe y dejó una vacante difícil de llenar. Luego de sufrir un ataque de pánico por una notificación judicial, la participante abandonó el juego, obligando a la producción a buscar un reemplazo de peso para mantener el rating alto.

La renuncia se dio en un momento de máxima tensión dentro de la convivencia. A pesar de haber sido salvada por el voto del público en la última gala , Jessica no pudo soportar la presión acumulada de los últimos días. Ahora, todos los ojos están puestos en ver quién cruzará finalmente la puerta de la casa más famosa del país.

Pincoya vs Tamara: el nuevo round en Gran Hermano que terminó en un fuerte cruce

El nombre que resuena con más fuerza en los portales de farándula es el de Gladys "La Bomba Tucumana" . La versión comenzó a circular en cuentas especializadas y se volvió viral en cuestión de pocos minutos.

La cantante es conocida por su personalidad frontal y su carácter sin filtros ante las cámaras. Su ingreso representaría una garantía de "show" y nuevos conflictos para la convivencia actual del exitoso programa. Los fanáticos ya imaginan cruces picantes con figuras fuertes como Pincoya o Yanina Zilli. Aunque no hay confirmación oficial, la expectativa es total entre los televidentes habituales de Gran hermano.

Gladys la Bomba tucumana, fina como canapé de mondongo Gladys la bomba tucumana podrías ser la nueva incorporación a Gran Hermano

Cambios y sorpresas en la casa de Gran hermano

La producción ya ha tenido que lidiar con otras bajas sensibles durante esta temporada. Desde el accidente doméstico de Andrea del Boca hasta la salida de Divina Gloria por salud, los movimientos han sido constantes.

Gladys no es ninguna desconocida para este tipo de formatos televisivos de alto impacto. Su paso por distintos certámenes dejó en claro que tiene la impronta necesaria para desestabilizar cualquier estrategia previa de los jugadores. De confirmarse su entrada, la dinámica de alianzas podría cambiar radicalmente en muy pocos días. Solo resta esperar la gala oficial para saber si la "pollera amarilla" se instala definitivamente en el certamen nacional.