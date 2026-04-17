17 de abril de 2026
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Gran Hermano

Gran Hermano: propuesta al límite y un triángulo amoroso que terminó a los besos

Este jueves en Gran Hermano, un desafío al límite desató un triángulo amoroso a puro beso. Mirá todo lo que pasó en el reality.

Gran Hermano: propuesta al límite y un triángulo amoroso que terminó a los besos

Gran Hermano: propuesta al límite y un triángulo amoroso que terminó a los besos

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este jueves se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta ocasión, tres hermanitos participaron de un desafío al límite y todo terminó en un triángulo amoroso a puro beso.

El desafío al límite de Gran Hermano que dio de qué hablar

Todo comenzó cuando Santiago del Moro sorprendió a los participantes con una propuesta fuera de lo común dentro de Gran Hermano. La consigna era extrema: tres jugadores debían permanecer atados entre sí durante 24 horas a cambio de un premio grupal irresistible, asado y helado para toda la casa.

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Los elegidos fueron Luana Fernández, Franco Zunino y Fabio Agostini, quienes aceptaron sin dudarlo. Instalados en el SUM, atravesaron la noche entre películas, snacks y dulces, mientras intentaban adaptarse a la dinámica.

Embed - Propuesta íntima para Fabio, Luana y Zunino a cambio de un beneficio para todos - Gran Hermano 2026

Con el paso de las horas, la cercanía entre los tres dio lugar a una situación inesperada. Entre risas, complicidad y gestos cada vez más íntimos, se fue gestando un verdadero triángulo amoroso que no tardó en llamar la atención dentro de la casa.

Embed - "A mano cambiada": así empezó la noche de Luana, Fabio y Zunino como trío - Gran Hermano 2026

El momento más comentado llegó cuando Luana intercambió besos con ambos compañeros, en escenas cargadas de picardía que encendieron las especulaciones. Entre bromas sobre relaciones abiertas y menciones al poliamor, el vínculo dejó abierta la puerta a que la historia siga escalando.

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