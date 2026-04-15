Fabio Agostini entró a Gran Hermano, revolucionó todo y ya coqueteó con una participante

En Gran Hermano Generación Dorada 2026, ingresó Fabio Agostini, revolucionó la casa y dejó un coqueteo que ya da que hablar. Mirá qué pasó en el reality.

Por Juan Pablo Strappazzon

Este martes se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta ocasión, el ingreso de Fabio Agostini a la casa generó todo tipo de reacciones y hasta dejó un coqueteo con una participante.

Así fue el ingreso de Fabio Agostini a Gran Hermano

Según la transmisión, todo comenzó cuando los participantes salieron al jardín de la casa. De repente, empezó a sonar Don’t Wanna Miss A Thing de Aerosmith y se reprodujo un clip en la pantalla grande con imágenes de Fabio Agostini.

Una vez finalizado, se abrió la puerta y el proveniente de La Casa de los Famosos ingresó al grito de “Buenas noches Argentina”. Su llegada provocó todo tipo de reacciones entre los participantes: sorpresa, felicidad y alguna mirada cómplice. “Estoy muy contento. Vengo en son de paz, no quiero pelear, quiero conocerlos, divertirme y gracias a Gran Hermano por invitarme a su casa”, dijo.

Mientras recorría las instalaciones, Luana se le acercó y le dijo al oriundo de Gran Canaria: “Un placer recibirlo. Tengo que conocerlo todavía para saber si me cae bien o no, pero tenemos siete días para conocernos. Me tengo que apurar un poquito, pero creo que no tengo problema con el apuro yo”.

Yo estoy soltero y dispuesto a todo. Creo que nos vamos a llevar bien”, sentenció el español, dejando en evidencia un claro coqueteo entre ambos. Cabe recordar que estará unos días en Gran Hermano, mientras que Solange Abraham hará lo mismo en La Casa de los Famosos; luego, cada uno regresará a su reality.

Luana Fernández y Fabio Agostini protagonizaron un momento de coqueteo

