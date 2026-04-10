10 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
Gran Hermano

Así fue el ingreso de Anna del Boca a Gran Hermano y la reacción de los participantes

El reality Gran Hermano quedó sorprendida tras el ingreso de Anna del Boca, hija de Andrea del Boca. Conocé todos los detalles del momento.

Así fue el ingreso de Anna del Boca a Gran Hermano y la reacción de los participantes

Así fue el ingreso de Anna del Boca a Gran Hermano y la reacción de los participantes

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este jueves se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta ocasión, Anna del Boca ingresó a la casa más famosa con un objetivo claro y sorprendió a todos los participantes.

Gran Hermano
Esto hizo Anna del Boca en su ingreso a Gran Hermano

Esto hizo Anna del Boca en su ingreso a Gran Hermano

El momento que sorprendió a todos: así fue el ingreso de Anna del Boca a Gran Hermano

Todo se inició con una nueva edición del “Congelados” en Gran Hermano, la dinámica en la que los participantes deben permanecer inmóviles mientras sucede algo inesperado dentro de la casa.

Lee además
De La Casa de los Famosos a Gran Hermano: quién es Fabio Agostini video

Fabio Agostini desembarca en Gran Hermano: por qué todos hablan de él
Bomba en Gran Hermano: ya se sabe quién se va de intercambio a otro reality video

Sorpresa en Gran Hermano: el elegido para otro reality ya tiene nombre

En ese contexto, y para sorpresa de todos, Anna del Boca (hija de Andrea del Boca) fue quien ingresó. La actriz atravesó la pasarela al ritmo de “El amor” y entró con una misión puntual. Aunque debían mantenerse quietos, varios participantes no pudieron ocultar su sorpresa, reflejados en gestos y miradas.

Embed - Anna del Boca estrenó el "Congelados" en Gran Hermano Generación Dorada

Su objetivo principal fue retirar una valija con pertenencias de su madre, aunque también aprovechó el momento para dirigirse a algunos jugadores, como Manuel “Manu” Ibero, Yisela “Yipio” Pintos y Eduardo Carrera.

Antes de retirarse, dejó una frase que no pasó desapercibida: “Hay Del Boca para rato...”, lo que despertó especulaciones sobre un posible regreso, tanto entre los participantes como entre los fanáticos. Por ahora, su participación fue momentánea, aunque no se descarta que vuelva a la casa.

Si querés estar al tanto de todo lo que sucede en la casa más famosa de Argentina, con las últimas novedades, participantes, polémicas y momentos clave, hacé clic aquí y mantenete siempre informado.

Temas
Seguí leyendo

Explota Gran Hermano: la sanción histórica que cambió todo en la casa

Giro inesperado en Gran Hermano tras el anuncio bomba de Santiago del Moro

Todo cambia en Gran Hermano 2026: quién reemplazaría a Andrea del Boca

El accidente de Andrea del Boca cambió todo en Gran Hermano: la decisión que nadie esperaba

Otra vez Andrea del Boca: sufrió un accidente en Gran Hermano y asustó a todos

Nadie lo vio venir: eliminaron a una de las favoritas de Gran Hermano

Pasión en Gran Hermano: Brian Sarmiento y Danelik a los besos y el video que es viral

Agua hirviendo, escupitajos y la triple sanción en Gran Hermano

LO QUE SE LEE AHORA
De La Casa de los Famosos a Gran Hermano: quién es Fabio Agostini video

Fabio Agostini desembarca en Gran Hermano: por qué todos hablan de él

Las Más Leídas

Reinas de la Vendimia: el gasto extra que afrontan las soberanas por vivir en el interior.

Reinas: el gasto extra de vivir lejos del Gran Mendoza

La agresión ocurrió en la manzana 24 del barrio San Martín, en el oeste de la Ciudad de Mendoza. 

Salvaje ataque a tiros a una casa en Ciudad: una mujer herida

Video: iba en contramano por la Lateral del Acceso Este, chocó y, herida, le robaron

Video impactante: chocó en contramano por la lateral del Acceso Este, quedó inconsciente y le robaron todo

Murió Michael Patrick, actor de Game of Throne tras una dura enfermedad

Luto en Game of Thrones: murió un querido actor a los 35 años tras un dura enfermedad

Quiénes pueden sacar un crédito hipotecario y cuánto te presta el banco según tu sueldo

Casa propia: cuánto tenés que ganar para acceder a un crédito en el Banco Nación