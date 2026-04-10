Así fue el ingreso de Anna del Boca a Gran Hermano y la reacción de los participantes

Este jueves se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026 , el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta ocasión, Anna del Boca ingresó a la casa más famosa con un objetivo claro y sorprendió a todos los participantes .

Todo se inició con una nueva edición del “Congelados” en Gran Hermano , la dinámica en la que los participantes deben permanecer inmóviles mientras sucede algo inesperado dentro de la casa.

En ese contexto, y para sorpresa de todos, Anna del Boca (hija de Andrea del Boca) fue quien ingresó . La actriz atravesó la pasarela al ritmo de “El amor” y entró con una misión puntual. Aunque debían mantenerse quietos, varios participantes no pudieron ocultar su sorpresa, reflejados en gestos y miradas.

Su objetivo principal fue retirar una valija con pertenencias de su madre , aunque también aprovechó el momento para dirigirse a algunos jugadores, como Manuel “Manu” Ibero, Yisela “Yipio” Pintos y Eduardo Carrera.

Antes de retirarse, dejó una frase que no pasó desapercibida: “Hay Del Boca para rato...”, lo que despertó especulaciones sobre un posible regreso, tanto entre los participantes como entre los fanáticos. Por ahora, su participación fue momentánea, aunque no se descarta que vuelva a la casa.

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