25 de mayo de 2026
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Gran Hermano

Placa caliente en Gran Hermano: quiénes se salvaron y quiénes quedaron complicados

En una noche cargada de tensión en Gran Hermano 2026, Santiago del Moro confirmó quiénes bajaron de placa y quiénes siguen en riesgo.

Placa caliente en Gran Hermano: quiénes se salvaron y quiénes quedaron complicados

Placa caliente en Gran Hermano: quiénes se salvaron y quiénes quedaron complicados

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este domingo se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta ocasión, Santiago del Moro anunció qué participantes bajaron de placa y quiénes continúan en riesgo de eliminación.

Así quedó la placa negativa en Gran Hermano

Anoche, Gran Hermano vivió una nueva gala cargada de tensión. Luego de que los nominados compartieran una cena especial, Santiago del Moro anunció quiénes lograban bajar de placa y seguir en competencia.

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Con seis participantes aún en riesgo, el primero en ser salvado fue Matías Hanssen, que no pudo ocultar su felicidad y agradeció emocionado el apoyo de sus compañeros. Minutos después, Mariela Prieto también celebró su continuidad dentro de la casa.

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Así quedó la placa de nominados en Gran Hermano 2026

Así quedó la placa de nominados en Gran Hermano 2026

Finalmente, la última en salir de placa fue Stefany Pereira, dejando conformada una placa negativa definitiva que promete una eliminación explosiva: Eduardo Carrera, Cinzia Francischiello y Juan “Juanicar” Caruso continúan en peligro. Este lunes 25 de mayo se conocerá cuál de los "originales" deberá abandonar la casa más famosa del país.

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