Placa caliente en Gran Hermano: quiénes se salvaron y quiénes quedaron complicados

Este domingo se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026 , el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta ocasión, Santiago del Moro anunció qué participantes bajaron de placa y quiénes continúan en riesgo de eliminación .

Anoche, Gran Hermano vivió una nueva gala cargada de tensión. Luego de que los nominados compartieran una cena especial, Santiago del Moro anunció quiénes lograban bajar de placa y seguir en competencia .

Gran Hermano los descubrió: el motivo que desató una sanción para todos

Con seis participantes aún en riesgo, el primero en ser salvado fue Matías Hanssen , que no pudo ocultar su felicidad y agradeció emocionado el apoyo de sus compañeros. Minutos después, Mariela Prieto también celebró su continuidad dentro de la casa.

Finalmente, la última en salir de placa fue Stefany Pereira, dejando conformada una placa negativa definitiva que promete una eliminación explosiva: Eduardo Carrera, Cinzia Francischiello y Juan “Juanicar” Caruso continúan en peligro. Este lunes 25 de mayo se conocerá cuál de los "originales" deberá abandonar la casa más famosa del país.

Si querés estar al tanto de todo lo que sucede en la casa más famosa de Argentina, con las últimas novedades, participantes, polémicas y momentos clave, hacé clic aquí y mantenete siempre informado.