7 de julio de 2026
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Gran Hermano

Parecía una escena de novela turca, pero el desenlace en Gran Hermano fue completamente distinto

Emanuel y Mariela sorprendieron en Gran Hermano Generación Dorada 2026 con una promesa en vivo que parecía explosiva, pero terminó con un inesperado giro.

Gran Hermano: parecía el inicio de una novela turca, pero terminó en modo el lunes arranco

Gran Hermano: parecía el inicio de una novela turca, pero terminó en modo "el lunes arranco"

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este lunes se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta ocasión, Emanuel y Mariela hicieron una promesa en vivo que parecía picante, pero no lo fue.

El misterio detrás de la promesa de Emanuel y Mariela en Gran Hermano

Todo comenzó durante la gala de eliminación de Gran Hermano. Mariela Prieto se encontraba entre los nominados de la denominada “placa planta”. Mientras transcurría la emisión, Emanuel y la participante adelantaron que, si ella lograba ser salvada, revelarían una promesa que habían hecho juntos.

Para sorpresa de todos, y tras varios minutos de expectativa, Santiago del Moro anunció que Mariela había sido salvada de la placa. La noticia despertó la curiosidad del público, que esperaba conocer cuál era el misterioso acuerdo entre ambos.

Sin embargo, lo que parecía ser una promesa “picante” resultó ser algo muy distinto: Emanuel se comprometió a ayudarla a dejar de fumar. “Estoy tratando de que ella deje de fumar y lo va a lograr porque es muy fuerte”, expresó.

Visiblemente decepcionado por la revelación, Del Moro preguntó: “¿Cuál era la promesa? ¿Que si se quedaba dejaba de fumar?”. Ambos respondieron que . El momento generó una ola de memes en las redes sociales, donde muchos usuarios calificaron el episodio como insólito.

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