Mundial 2026: la cruel advertencia del astrólogo que acertó la victoria argentina con Cabo Verde

Federico Pertusati volvió a analizar el panorama astrológico de la Selección argentina y aseguró que el equipo sufrirá nuevamente ante Egipto por el Mundial 2026.

Después de haber anticipado que la Selección argentina vencería con sufrimiento a Cabo Verde , un pronóstico que terminó cumpliéndose con el 3-2 en los octavos de final, el astrólogo Federico Pertusati , conocido en redes sociales como @AstroMutable , volvió a referirse al presente del equipo de Lionel Scaloni y dejó una serie de predicciones para el cruce con Egipto por el Mundial 2026 .

Según explicó en diálogo con Agencia Noticias Argentinas , la Albiceleste volverá a mostrar un rendimiento irregular, aunque considera que Lionel Messi será otra vez el futbolista encargado de inclinar la balanza para que Argentina logre avanzar de ronda.

Para Federico Pertusati , la Selección argentina volverá a tener un partido complicado y no conseguirá imponer su juego con facilidad. Sin embargo, considera que el equipo terminará consiguiendo el objetivo de clasificarse a los cuartos de final.

" Con Egipto no vamos a tener un partido fácil, y es un partido que puede seguir generando preocupación y malestar en el hincha argentino, sobre todo por el rendimiento del equipo. Egipto va a ser un rival muy duro, Argentina va a seguir demostrando falencias y, por su parte, las virtudes de Messi seguirán apareciendo ", afirmó el astrólogo.

Además de su pronóstico general, Pertusati sostuvo que Giovani Lo Celso debería ocupar un lugar entre los titulares porque, según su interpretación astrológica, se encuentra favorecido por la posición de Júpiter en Leo. También aseguró que Valentín Barco podría aportar soluciones si ingresa durante el encuentro.

Por qué cree que Messi volverá a ser determinante

El astrólogo aseguró que esta edición del Mundial 2026 está marcada por una fuerte influencia de Júpiter en Leo, situación que, desde su mirada, favorece especialmente a las grandes figuras de cada seleccionado.

"Es el Mundial de las superestrellas", explicó Pertusati, al considerar que los equipos dependen más que nunca del rendimiento de sus futbolistas más importantes.

En ese sentido, sostuvo que Lionel Messi seguirá siendo el jugador decisivo de la Selección argentina, del mismo modo que Harry Kane lo es para Inglaterra o Kylian Mbappé para Francia. En cambio, señaló que el caso de Lamine Yamal es diferente porque, pese a su talento, todavía no es el capitán de España.

Las advertencias para Scaloni y lo que puede pasar durante el partido

Más allá de confiar en la clasificación argentina, Pertusati también lanzó algunas advertencias que, según su análisis, podrían aparecer durante el encuentro frente a Egipto.

El astrólogo afirmó que existe la posibilidad de que durante el partido se produzca alguna lesión o un fallo arbitral favorable al conjunto africano, debido a que "Saturno está aspectando mal al Sol".

También dejó un mensaje dirigido directamente al entrenador argentino. "Scaloni debe tomar decisiones con firmeza. Saturno en el medio indica eso y la responsabilidad recae sobre él. Tiene que hacer lo que quizá no quiera hacer. Pero hay que hacerlo", aseguró.

Por otra parte, indicó que el mejor momento astral para la Selección argentina se produciría entre las 14:04 y las 14:36, una franja horaria que, según su interpretación, favorecería el protagonismo del equipo nacional.

Sin embargo, advirtió que entre las 14:43 y las 14:45 podría producirse una de las acciones decisivas del encuentro.

"Entramos en una ventana corta de tiempo, pero muy fuerte, donde se activan muchos astros en simultáneo y podemos tener un gol para cualquiera de los dos equipos, incluso acompañado de una acción muy relevante", concluyó.

Qué dijo sobre el resto del Mundial 2026

El análisis de Pertusati no se limitó al partido de Argentina. También se animó a proyectar el futuro de otros candidatos al título y dejó una predicción que podría transformarse en uno de los grandes golpes del torneo.

Según explicó, Marruecos tendría una leve ventaja sobre Francia y podría protagonizar otra sorpresa histórica en el Mundial 2026. Además, consideró que tanto Noruega como Inglaterra atraviesan un momento astrológico favorable y cree que cualquiera de los dos representaría un desafío muy complejo para la Selección argentina en una hipotética semifinal.