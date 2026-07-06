6 de julio de 2026
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Mendoza

Argentina vs. Egipto: cómo atenderá el comercio de la Ciudad de Mendoza durante el partido

La Cecitys confirmó cómo trabajarán los locales comerciales este martes, jornada en que Argentina disputa el pase a cuartos de final. Aquí, los detalles.

Fútbol, vacaciones y compras: la apuesta del comercio mendocino para este martes.

Fútbol, vacaciones y compras: la apuesta del comercio mendocino para este martes.

Imagen generada con IA.
 Por Celeste Funes

En plenas vacaciones de invierno, el comercio de la Ciudad de Mendoza buscará combinar la pasión por el fútbol con el movimiento económico. Durante el partido entre Argentina y Egipto este martes 7, numerosos negocios permanecerán abiertos para recibir a mendocinos y turistas sin interrumpir su actividad.

Argentina vs. Egipto: así trabajará el comercio de Mendoza este martes 7 de julio

La iniciativa fue comunicada por la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la Ciudad de Mendoza (Cecitys), que destacó que cada comercio organizará sus equipos de trabajo para que los empleados también puedan disfrutar del partido, sin descuidar la atención al público que caracteriza al sector.

Desde la entidad remarcaron que la propuesta busca combinar la pasión por el fútbol con el impulso a la actividad económica, especialmente en el marco de las vacaciones de invierno, un período en el que aumenta la circulación de visitantes por el centro mendocino.

En ese sentido, Cecitys invitó tanto a vecinos como a turistas a continuar eligiendo los comercios locales, al considerar que cada compra representa un respaldo para las PyMEs, contribuye a sostener las fuentes de trabajo y favorece el crecimiento de la economía provincial.

Entre los principales puntos del comunicado, la cámara destacó:

  • Numerosos comercios abrirán de corrido durante el partido entre Argentina y Egipto.

  • Los locales organizarán sus equipos para que los colaboradores puedan seguir el encuentro sin afectar la atención al público.

  • Comprar en el comercio local permite apoyar a las PyMEs, sostener el empleo y fortalecer el desarrollo de Mendoza.

Desde la entidad concluyeron con una convocatoria a acompañar tanto al seleccionado nacional como a la actividad comercial mendocina: "Vivamos la pasión por la Selección y sigamos impulsando juntos el comercio mendocino".

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