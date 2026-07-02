Ex Playa San Agustín: el nuevo barrio de Mendoza ya muestra importantes avances

Donde antes hubo abandono, ahora comienza a levantarse un nuevo barrio en Mendoza. Foto: Prensa Ciudad de Mendoza.

La transformación de la ex Playa San Agustín continúa con el avance de las obras del futuro barrio homónimo , un desarrollo habitacional impulsado por la Municipalidad de Mendoza y el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) . El proyecto busca recuperar un amplio predio de la capital para convertirlo en un nuevo espacio urbano con viviendas, infraestructura y servicios.

La iniciativa forma parte de una estrategia de planificación territorial orientada a responder a la demanda habitacional , mejorar las condiciones del entorno y prevenir la generación de nuevos asentamientos informales mediante un crecimiento urbano ordenado.

El emprendimiento se desarrolla sobre un terreno de aproximadamente 11 hectáreas , dividido en dos etapas debido a las tareas de remediación que requiere cada sector. En esta primera fase avanzan de manera simultánea las obras de urbanización y la construcción de las viviendas.

Actualmente, la urbanización presenta un avance del 10,72%. Los trabajos incluyen movimiento de suelo, nivelación del terreno y apertura de calles, pasos previos a la ejecución de veredas, cordones, cunetas, puentes, banquinas y redes de agua potable, cloacas, alumbrado público y conexiones domiciliarias. Esta etapa comenzó en abril y tiene un plazo estimado de ocho meses.

En paralelo, el IPV informó que la construcción de las viviendas alcanzó un avance del 13,18%. Las primeras unidades ya se encuentran implantadas sobre el terreno, permitiendo visualizar la futura distribución del barrio.

ciudad de mendoza barrio san agustín vivienda construcción casa albañil Las primeras casas ya son una realidad en el proyecto que transformará la capital. Foto: Prensa Ciudad de Mendoza.

Además, el proyecto incorpora un sistema constructivo in situ basado en paneles estructurales de EPS con malla electrosoldada y hormigonado integral, una tecnología que apunta a optimizar los tiempos de obra y mejorar la calidad de las viviendas. La finalización de esta etapa está prevista para marzo de 2027.

Una nueva vida para la ex Playa San Agustín

La construcción del barrio San Agustín también representa la recuperación definitiva de un predio que durante décadas funcionó como playa de secuestro de vehículos. Tras el incendio registrado en el lugar, la Municipalidad de Mendoza impulsó su cierre, la compactación de miles de vehículos abandonados, la limpieza del terreno y las tareas de remediación ambiental.

ciudad de mendoza barrio san agustín vivienda 1 El desarrollo apunta a mejorar el hábitat y recuperar el espacio. Foto: Prensa Ciudad de Mendoza.

Luego de ese proceso, el municipio y el IPV avanzaron con el diseño del proyecto, la obtención del financiamiento y el inicio de las obras que hoy ya muestran avances concretos. De esta manera, un espacio históricamente vinculado al abandono comienza a transformarse en un nuevo barrio pensado para brindar soluciones habitacionales y mejorar la calidad de vida de las familias de la Ciudad de Mendoza.