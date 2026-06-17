17 de junio de 2026
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Sitio Andino
Instituto Provincial de la Vivienda

El proyecto del Instituto Provincial de la Vivienda que transformará la exPlaya San Agustín en un barrio

La Legislatura aprobó el traspaso de la exPlaya San Agustín al Instituto Provincial de la Vivienda para desarrollar un proyecto habitacional.

El proyecto del Instituto Provincial de la Vivienda que transformará la exPlaya San Agustín en un barrio.

El proyecto del Instituto Provincial de la Vivienda que transformará la exPlaya San Agustín en un barrio.

 Por Florencia Martinez del Rio

La Legislatura de Mendoza aprobó la norma que autoriza al Poder Ejecutivo a transferir los terrenos de la ex Playa San Agustín al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) para construir viviendas sociales en ese predio donde históricamente funcionó el depósito de vehículos retenidos y judicializados.

El Senado dio sanción final a la iniciativa de manera unánime. El traspaso se realiza mediante una donación con cargo específico, es decir, el proyecto habitacional. Este surgió para recuperar el lugar tras el incendio ocurrido en septiembre de 2023 que afectó más de 26.000 vehículos y obligó a la evacuación de decenas de familias.

Luego, el Gobierno provincial y la Municipalidad de Mendoza realizaron tareas de saneamiento, descontaminación y compactación, lo que permitió liberar los terrenos para su reutilización. La transferencia aprobada habilita al IPV a ejecutar las obras.

Senado, Legislatura, Don Luis
Cámara de Senadores de la provincia de Mendoza.

Cámara de Senadores de la provincia de Mendoza.

El proyecto del Instituto Provincial de la Vivienda que se viene en la explaya San Agustín

En el predio es de aproximadamente 11 hectáreas y 7.077 metros cuadrados se realizará un proyecto urbanístico a cargo del IPV, con la construcción de alrededor de 200 viviendas en dos etapas.

La primera ya se encuentra licitada, será ejecutada a través del programa Mendoza Construye y demandará unos 14 meses. Se prevé la ejecución de 56 unidades habitacionales, de 56 metros cuadrados, con dos dormitorios.

IPV entrega viviendas pertenecientes al Barrio Solares del Pedemonte, Familia, casa nueva, llaves - 182019
El IPV ejecutará las obras.

El IPV ejecutará las obras.

A su vez, la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza participará en las obras de urbanización y financiará, en los casos que corresponda, la construcción de un tercer dormitorio.

De esta manera, la inversión del proyecto combina aportes provinciales y municipales, y permitirá no sólo la construcción de viviendas, sino también la incorporación de servicios y equipamiento urbano.

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