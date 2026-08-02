Milei confirmó que ya eligió a su candidato a vicepresidente, pero mantuvo el nombre en secreto

El presidente Javier Milei confirmó que ya tiene definido quién será su compañero de fórmula para competir por la reelección en las próximas elecciones, aunque evitó revelar el nombre del dirigente que lo acompañará en la boleta oficialista.

En una entrevista con el Diario Río Negro, el mandatario afirmó que la decisión ya está tomada, pero prefirió mantenerla bajo reserva.

"Tengo definido mi compañero de fórmula para el año que viene, pero prefiero reservarme el nombre por el momento", sostuvo.

Durante la entrevista, el Presidente también reiteró su rechazo a las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y volvió a insistir en que representan un gasto innecesario para el Estado.

"Desde incluso antes de ser presidente estoy en contra de las PASO. No cumplen ninguna función real más que gastar la plata del contribuyente en internas privadas de los partidos que deberían resolver puertas adentro", afirmó.

En ese sentido, señaló que las primarias demandan alrededor de 250 millones de dólares por año y expresó su expectativa de que el Congreso acompañe la iniciativa del Gobierno para eliminarlas.

Defendió el rumbo económico y proyectó años de crecimiento

Milei sostuvo que las medidas implementadas por su administración permitieron revertir años de desequilibrios macroeconómicos y aseguró que el país atraviesa un proceso de recuperación.

"Logramos y defendimos a rajatabla el superávit fiscal, bajamos la inflación, sacamos el cepo y las reservas se recomponen, mientras reconstruimos la credibilidad argentina pagando todas y cada una de nuestras obligaciones", remarcó.

Además, consideró que la economía ingresó en un ciclo de expansión que permitirá acumular tres años consecutivos de crecimiento, algo que, según dijo, no ocurría desde hace 15 años.

No obstante, reconoció que todavía existen sectores que no perciben esa mejora en su economía cotidiana.

"Arreglar en dos años lo que se rompió en un siglo lleva tiempo, y no le vamos a mentir a la gente con atajos. Estamos poniendo a la Argentina de pie, pero paso a paso", afirmó.

El Presidente Javier Milei aseguró que ya definió a su compañero de fórmula para buscar la reelección.Quiénes pueden votar en las elecciones 2023 nacionales.

La reforma del Banco Central, la prioridad legislativa

Otro de los anuncios realizados por el jefe de Estado fue que el Gobierno impulsará en el Congreso una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, con el objetivo de impedir que futuras administraciones financien al Tesoro mediante emisión monetaria.

Según explicó, la iniciativa buscará establecer por ley la misión exclusiva de preservar el valor de la moneda y garantizar mayor independencia para las autoridades del organismo.

"No alcanza con haber saneado el balance del Banco Central si la próxima gestión populista puede volver a prender la maquinita", argumentó.

Inversiones, FMI y respaldo de gobernadores

El Presidente también destacó el vínculo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), al señalar que el organismo respalda el programa económico del Gobierno y aseguró que Argentina está sobrecumpliendo las metas acordadas.

Asimismo, resaltó el desempeño del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y afirmó que ya existen proyectos aprobados por más de 46.000 millones de dólares, mientras otros superiores a 100.000 millones permanecen en evaluación.

En otro tramo de la entrevista, valoró el apoyo brindado por los gobernadores de Río Negro, Alberto Weretilneck, y de Neuquén, Rolando Figueroa, a distintas iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional.

Sin embargo, descartó una mayor intervención del Estado para promover obras de infraestructura productiva y reafirmó su visión de que debe ser el sector privado el encargado de definir las inversiones.

El legado que busca dejar

Sobre el final de la entrevista, Milei fue consultado acerca del legado que pretende dejar al finalizar su mandato.

"Me gustaría ser recordado como quien recibió un país en plena decadencia y generó el cambio de rumbo que la gente pidió con su voto, y que va a hacer a la Argentina grande nuevamente", concluyó.