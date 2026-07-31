31 de julio de 2026
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Javier Milei

Qué dijo Javier Milei sobre Manuel Adorni, a un mes de su salida del Gobierno

El presidente volvió a referirse a la renuncia de su exJefe de Gabinete, investigado por presuntos hechos de corrupción. Malvinas, la reforma del BCRA, inflación y el vínculo con EEUU.

El presidente volvió a referirse a la salida del exfuncionario.

El presidente volvió a referirse a la salida del exfuncionario.

Para mí, Adorni es honesto”, afirmó el mandatario, y agregó que cree en su inocencia: “Las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario”.

Además, consideró que las críticas estuvieron sobredimensionadas y las vinculó con tensiones con el periodismo: sostuvo que la reacción se produjo porque el exfuncionario “tocó el ego de los periodistas”.

Javier Milei: “Es deshonesto decir que nos salvó Estados Unidos”

En otro tramo de la entrevista, Milei rechazó las versiones que adjudican a Estados Unidos un rol clave en la estabilidad económica durante la tensión cambiaria de 2025, previo a las elecciones legislativas.

De los 70 mil millones de dólares del ataque especulativo, Estados Unidos aportó 2.500. Es menos del 5%”, aseguró, y calificó como “muy deshonesto intelectualmente” atribuir el resultado económico a ese respaldo.

También apuntó contra sectores de la oposición, los medios y actores económicos, a quienes acusó de haber contribuido a generar inestabilidad.

Javier Milei explicó la reforma del Banco Central

El Presidente defendió el proyecto de ley anunciado en cadena nacional para modificar la Carta Orgánica del Banco Central y remarcó que el objetivo es impedir el financiamiento del déficit fiscal.

La misión fundamental del Banco Central es preservar el valor de la moneda. Se terminó”, sostuvo.

Según explicó, la iniciativa busca prohibir la asistencia al Tesoro, evitar la distribución de utilidades “ficticias” y establecer mayores requisitos para la remoción de las autoridades de la entidad.

Inflación, ajuste y críticas a los medios

Durante la entrevista con la periodista Mariana Brey, Milei también defendió los resultados económicos de su gestión y aseguró haber cumplido sus promesas de campaña.

Argumentó que la política monetaria tiene rezagos y explicó que la desaceleración inflacionaria responde a medidas adoptadas en los primeros meses de Gobierno. En ese marco, cuestionó a sectores del periodismo: “Hay periodistas que tienen intereses”, afirmó.

Malvinas y la política exterior del gobierno de Javier Milei

Sobre el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas, el mandatario defendió la estrategia diplomática de su Gobierno y aseguró que logró avances en el plano internacional.

En esa línea, diferenció las expresiones de los jugadores del seleccionado nacional tras ganarle a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 de las declaraciones políticas y sostuvo que un dirigente no puede hacer afirmaciones que impliquen una escalada del conflicto.

Milei también se refirió al desempeño de la Selección argentina y elogió a Lionel Messi, a quien definió como “el mejor jugador de la historia”.

Por último, evitó dar precisiones sobre su vida privada y reconoció que su rutina como presidente dificulta mantener una relación personal estable.

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