Qué dijo Javier Milei sobre Manuel Adorni, a un mes de su salida del Gobierno

El presidente volvió a referirse a la salida del exfuncionario.

A un día de la cadena nacional en la que confirmó el envío del proyecto para reformar la Carta Orgánica del Banco Central , el presidente Javier Milei brindó una entrevista televisiva en la que repasó distintos temas de la agenda política y económica. Entre ellos, se refirió a la situación de Manuel Adorni , negó que Estados Unidos haya sido determinante para sostener su programa económico y defendió el rumbo de su gestión .

Consultado por la salida del exJefe de Gabinete y exvocero presidencial , Milei ratificó su apoyo y cuestionó la polémica generada en torno a su figura.

“ Para mí, Adorni es honesto ”, afirmó el mandatario, y agregó que cree en su inocencia: “ Las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario ”.

Además, consideró que las críticas estuvieron sobredimensionadas y las vinculó con tensiones con el periodismo: sostuvo que la reacción se produjo porque el exfuncionario “tocó el ego de los periodistas” .

"Adorni es honesto"



Javier Milei aseguró que el exjefe de Gabinete "tocó el ego de los periodistas" y resaltó: "Todo el desastre fue porque dijo 'ustedes son solo periodistas' y se ofendieron". pic.twitter.com/HKHfeOnOOu — Corta (@somoscorta) July 31, 2026

Javier Milei: “Es deshonesto decir que nos salvó Estados Unidos”

En otro tramo de la entrevista, Milei rechazó las versiones que adjudican a Estados Unidos un rol clave en la estabilidad económica durante la tensión cambiaria de 2025, previo a las elecciones legislativas.

“De los 70 mil millones de dólares del ataque especulativo, Estados Unidos aportó 2.500. Es menos del 5%”, aseguró, y calificó como “muy deshonesto intelectualmente” atribuir el resultado económico a ese respaldo.

También apuntó contra sectores de la oposición, los medios y actores económicos, a quienes acusó de haber contribuido a generar inestabilidad.

Javier Milei explicó la reforma del Banco Central

El Presidente defendió el proyecto de ley anunciado en cadena nacional para modificar la Carta Orgánica del Banco Central y remarcó que el objetivo es impedir el financiamiento del déficit fiscal.

“La misión fundamental del Banco Central es preservar el valor de la moneda. Se terminó”, sostuvo.

Según explicó, la iniciativa busca prohibir la asistencia al Tesoro, evitar la distribución de utilidades “ficticias” y establecer mayores requisitos para la remoción de las autoridades de la entidad.

El Presidente @JMilei explica cómo la nueva Carta Orgánica pone fin a 91 años de estafa, con una única misión para el Banco Central, preservar el valor de la moneda: “Es la reforma más importante de los últimos 91 años. Se termina el mecanismo por el cual los políticos les roban… pic.twitter.com/vpZ2pmKbFF — Oficina de Respuesta Oficial (@RespOficial_Arg) July 31, 2026

Inflación, ajuste y críticas a los medios

Durante la entrevista con la periodista Mariana Brey, Milei también defendió los resultados económicos de su gestión y aseguró haber cumplido sus promesas de campaña.

Argumentó que la política monetaria tiene rezagos y explicó que la desaceleración inflacionaria responde a medidas adoptadas en los primeros meses de Gobierno. En ese marco, cuestionó a sectores del periodismo: “Hay periodistas que tienen intereses”, afirmó.

El Presidente @JMilei, en entrevista con Mariana Brey por Telefe, detalla el cumplimiento íntegro de cada promesa de campaña: “Bajé el gasto público en términos reales un 30%. A los seis meses cerramos el déficit cuasifiscal, con lo cual hicimos un ajuste de 15 puntos del PBI en… pic.twitter.com/MPRxiQoNXZ — Oficina de Respuesta Oficial (@RespOficial_Arg) July 31, 2026

Malvinas y la política exterior del gobierno de Javier Milei

Sobre el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas, el mandatario defendió la estrategia diplomática de su Gobierno y aseguró que logró avances en el plano internacional.

"Hemos logrado que la ONU obligue a Inglaterra a sentarse con nosotros a hablar"



Javier Milei aseguró que su Gobierno logró "los mayores avances de la historia en el tema Malvinas" y dijo que "una parte de los ingleses considera que nos las tienen que devolver". pic.twitter.com/eUn3WXea72 — Corta (@somoscorta) July 31, 2026

En esa línea, diferenció las expresiones de los jugadores del seleccionado nacional tras ganarle a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 de las declaraciones políticas y sostuvo que un dirigente no puede hacer afirmaciones que impliquen una escalada del conflicto.

"No hay que mezclar el agua con el aceite"



Javier Milei criticó que los jugadores de la Selección Argentina hayan exhibido una bandera de las Islas Malvinas después de ganarle a Inglaterra y afirmó: "Es un deporte, es un juego". pic.twitter.com/IjABo0Ye9K — Corta (@somoscorta) July 31, 2026

Milei también se refirió al desempeño de la Selección argentina y elogió a Lionel Messi, a quien definió como “el mejor jugador de la historia”.

Por último, evitó dar precisiones sobre su vida privada y reconoció que su rutina como presidente dificulta mantener una relación personal estable.