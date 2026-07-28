En Perú, Javier Milei se reunió con Fujimori y recibió el Doctor Honoris Causa

Javier Milei visitó Perú , mantuvo una reunión bilateral con la Presidenta electa Keiko Fujimori y recibió el Doctorado Honoris Causa por la Universidad de San Martín de Porres. El jefe de Estado argentino arribó a la capital peruana encabezando una comitiva oficial integrada por el canciller Pablo Quirno y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , para participar de las ceremonias programadas por la Transmisión del Mando Supremo.

“Un placer conocerte, tantos amigos en común”, le dijo Fujimori a Milei al momento de fundirse en un abrazo, ambos sonrientes. “Tal cual, tenemos un montón de amigos en común”, le retrucó su par argentino.

Tal como expresó cuando Fujimori ganó las elecciones, Milei pretende afianzar los vínculos bilaterales con la nueva administración peruana y consolidar la agenda institucional común dentro de la región.

Con la toma de posesión ante el Parlamento, Fujimori asumió la Jefatura de Estado tras imponerse en el balotaje presidencial. El inicio de su gestión marca un nuevo capítulo político en la historia reciente de Perú, con una gestión que buscará enfocarse en el orden institucional, la reactivación económica y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana.

El Presidente Javier Milei mantuvo una reunión bilateral en Lima con la Presidente electa de la República del Perú, Keiko Fujimori, en el marco de la asunción presidencial. Participaron también la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei y el Canciller, Pablo Quirno. pic.twitter.com/Z2B7ZHWC8n

Otra distinción para Javier Milei

Este martes, Milei recibió el título de Doctor Honoris Causa otorgado por la Universidad de San Martín de Porres, de Perú, en reconocimiento a su “compromiso con el fortalecimiento de la libertad económica y social, así como con la modernización del Estado”.

La distinción fue entregada por las máximas autoridades de esa casa de estudios durante una ceremonia realizada en la Facultad de Derecho, en la ciudad de Lima. De acuerdo con los fundamentos de la institución académica, el reconocimiento fue concedido por la defensa de las ideas de la libertad que impulsa el mandatario argentino y por las reformas implementadas desde el inicio de su gestión.