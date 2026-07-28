28 de julio de 2026
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Peaje

Peajes en Mendoza: el Gobierno anticipó cómo será el sistema y cuándo comenzará a aplicarse

El gobernador Cornejo dio más detalles sobre el funcionamiento del cobro a usuarios de las rutas que están siendo reparadas con los Fondos del Resarcimiento.

Se aplicará el cobro de peaje en las rutas que está remodelando Mendoza.

Se aplicará el cobro de peaje en las rutas que está remodelando Mendoza.

 Por Facundo La Rosa

El gobernador Alfredo Cornejo dio nuevas definiciones sobre el sistema de peajes que se implementará en rutas de Mendoza intervenidas con el denominado Fondo del Resarcimiento. Señaló que el costo del servicio será "muy razonable" y que su aplicación no será inmediata, sino una vez que las obras queden 100% operativas.

Durante una entrega de viviendas en Junín, el primer mandatario insisitó que “el peaje no va a funcionar hasta tanto no estén terminadas al 100% las obras”, para despejar dudas sobre una potencial implementación anticipada.

El gobernador remarcó que el sistema estará atado a la finalización de los trabajos financiados con el Fondo del Resarcimiento, que incluyen corredores clave como las Rutas 7 (Acceso Este), 40 (Acceso Sur), 153 y 171, entre otras.

En esa línea, puntualizó que lo recaudado por los peajes será destinado para sostener la infraestructura. “Será para el mantenimiento de las rutas, que es lo que debería haberse hecho siempre” para evitar el deterioro “durante todos estos años” sin inversión sostenida.

Peajes, tarifas diferenciadas y promociones en las renovadas rutas de Mendoza

Cornejo confirmó que el esquema de cobro incluirá tarifas diferenciadas según el uso, como se aplica en otras jurisdicciones del país (como CABA y la Provincia de Buenos Aires).

Concretamente, adelantó que habrá beneficios para quienes transiten con frecuencia, tal como sucede con el sistema del transporte público. En esa línea, los usuarios frecuentes abonarán tarifas más bajas y accederán a descuentos. En contrapartida, quienes circulen ocasionalmente por las rutas pagarán un cánon mayor; o más bien lineal, sin rebajas.

“El cobro de peaje va a ser razonable, con promociones, como en el sistema de transporte público”, especificó el gobernador al respecto.

El Gobierno implementar&aacute; el sistema de peaje en todas las rutas renovadas con el Fondo del Resarcimiento.

El Gobierno implementará el sistema de peaje en todas las rutas renovadas con el Fondo del Resarcimiento.

Mayor costo para cargas pesadas y controles con balanzas

El nuevo esquema también contará con un tratamiento diferencial para el transporte de carga, como ocurría antaño en la Provincia. Los vehículos pesados son los que más deterioran la infraestructura, por lo que el sistema contemplará ese factor.

En ese sentido, Cornejo adelantó que se implementarán "balanzas" (básculas) para medir el peso de los camiones y habrá un esquema de pago más alto para cargas pesadas. “Sabemos que la carga pesada es la que más deteriora las rutas y habrá un sistema para ver quién paga más”, indicó.

Aunque aclaró que mayores detalles se informarán "cuando lo tengamos bien pulido, pero no antes de que se completen al 100% las obras". Es decir que los detalles finos (tarifas, puntos de cobro, modalidad operativa, etc.) se conocerán más adelante.

Los camiones abonar&aacute;n un c&aacute;non mayor que los veh&iacute;culos peque&ntilde;os.

Los camiones abonarán un cánon mayor que los vehículos pequeños.

Se vienen peajes en las rutas de Mendoza

Actualmente, el Gobierno provincial trabaja en un esquema de concesiones que incluiría rutas provinciales y nacionales, con sistemas mixtos que podrían combinar peajes físicos —como en la Ruta 153— y modalidades de Free Flow en corredores de alto tránsito.

Los peajes se extenderán en otros corredores:

  • Ruta Provincial 171, que une San Rafael con General Alvear.
  • Acceso Este, donde se desarrolla la "megaobra" vial.
  • Acceso Sur (Ruta Nacional 40), en el tramo entre Luján de Cuyo y la Variante Palmira-Agrelo.
  • Ruta Nacional 143 (entre Pareditas y San Rafael).
  • Doble Vía del Este (entre Rivadavia y Junín).
  • Ruta Provincial 82 (Panamericana).
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