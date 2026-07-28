AMProS aceptó la propuesta salarial y en agosto volverá a discutir con el Gobierno otros temas

Los profesionales de la salud aprobaron el ofrecimiento del Ejecutivo para el segundo semestre de 2026.

La Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMProS) aceptó la propuesta salarial presentada por el Gobierno de Mendoza luego de que fuera sometida a votación entre sus afiliados.

De esta manera, el gremio se suma a los sindicatos estatales que alcanzaron un acuerdo paritario para el segundo semestre del año .

La oferta aprobada establece un incremento salarial del 7% en agosto y otro del 4% en noviembre , ambos no acumulativos y calculados sobre la asignación de clase correspondiente a junio de 2026. El esquema había sido presentado por el Ejecutivo durante la última reunión de la Comisión Negociadora.

Además de la actualización salarial, AMProS informó que durante la reunión paritaria quedó establecido un nuevo encuentro entre el gremio y el Gobierno provincial para el mes de agosto.

Según explicaron desde el gremio, esa instancia estará destinada a analizar distintos planteos vinculados a la recomposición salarial y a las condiciones laborales de los profesionales de la salud, temas que el sindicato considera pendientes de resolución.

Los reclamos que mantiene el gremio

Aunque aceptó la propuesta económica, AMProS sostuvo que persisten reclamos estructurales dentro del sistema de salud pública provincial.

Entre ellos, el gremio volvió a plantear la necesidad de avanzar en la equiparación salarial de los distintos regímenes, regularizar la situación de profesionales que continúan con modalidades de contratación precarias y abordar otros aspectos laborales que, según la entidad, requieren una negociación específica.

AMProS había manifestado previamente que la oferta salarial resultaba insuficiente para recomponer la pérdida del poder adquisitivo acumulada en los últimos años, aunque finalmente las bases resolvieron aprobarla.