Victoria Villarruel le respondió a Santilli: "Sea democrático y respete el voto popular"

La dura respuesta de Victoria Villarruel a Diego Santilli
A través de sus redes sociales, Villarruel calificó a Santilli como “uno de los exponentes de la casta política” y lo vinculó con los sectores que, según sostuvo, fueron derrotados en las elecciones de 2023.
“Pretende causar daño a la institucionalidad y conspirar contra el orden republicano de nuestra Patria”, afirmó la vicepresidenta, en un mensaje directo al jefe de Gabinete.
Uno de los exponentes de la casta política a la que nos enfrentamos en el 2023 y le ganamos, pretende causar daño a la institucionalidad y conspirar contra el orden republicano de nuestra Patria.
Ésta fue una fórmula mixta que surgió espontáneamente para quebrar la hegemonía de…
Distanciada de la cúpula libertaria desde hace tiempo, defendió la legitimidad del Gobierno y remarcó el origen electoral de la fórmula presidencial. “Esta fue una fórmula mixta que surgió espontáneamente para quebrar la hegemonía de estos parásitos. Sea democrático y respete el voto popular”, puntualizó.
Qué dijo Santilli y cómo empezó el conflicto con Villarruel
El cruce se originó luego de que Santilli cuestionara públicamente a Villarruel y le sugiriera dejar su cargo si no está de acuerdo con el rumbo del Gobierno.
“Si no está de acuerdo que dé un paso al costado, que arme su proyecto y que compita”, había planteado el jefe de Gabinete en declaraciones radiales.
Además, manifestó su desacuerdo con la actitud de la vicepresidenta, a quien acusó de no acompañar la gestión. “Siempre pone palos en la rueda”, sostuvo.
"Cuando hablás de democracia, lo que tiene que hacer el que está de dos, es acompañar al uno"
Diego Santilli calificó a Victoria Villarruel de "agraviante e irrespetuosa" y sentenció: "No hay nada más antidemocrático que agraviar la embestidura presidencial". pic.twitter.com/gofEK25KRl
La escalada se produjo luego de una serie de declaraciones previas de Villarruel, en las que expresó preocupación por el estado del presidente Javier Milei.
“Me preocupa profundamente que el presidente replique insensateces e inventos”, había señalado la vicepresidenta, y agregó que observa “persecuciones imaginarias” en su conducta.
Esos dichos generaron una fuerte reacción dentro del oficialismo, especialmente tras la difusión de mensajes en redes sociales impulsados por dirigentes cercanos al Presidente, que cuestionaban el rol de Villarruel dentro del espacio.
Me preocupa profundamente que el presidente de la Nación replique insensateces e inventos. Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior.