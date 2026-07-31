Victoria Villarruel le respondió a Santilli: "Sea democrático y respete el voto popular"

La vicepresidenta Victoria Villarruel respondió con dureza al jefe de Gabinete, Diego Santilli , luego de que el funcionario le pidiera “dar un paso al costado” en medio de la creciente tensión interna en el Gobierno. La titular del Senado lo acusó de atentar contra la institucionalidad y le reclamó que respete el voto popular .

A través de sus redes sociales, Villarruel calificó a Santilli como “uno de los exponentes de la casta política” y lo vinculó con los sectores que, según sostuvo, fueron derrotados en las elecciones de 2023.

“ Pretende causar daño a la institucionalidad y conspirar contra el orden republicano de nuestra Patria ”, afirmó la vicepresidenta, en un mensaje directo al jefe de Gabinete.

Distanciada de la cúpula libertaria desde hace tiempo, defendió la legitimidad del Gobierno y remarcó el origen electoral de la fórmula presidencial. “ Esta fue una fórmula mixta que surgió espontáneamente para quebrar la hegemonía de estos parásitos. Sea democrático y respete el voto popular ”, puntualizó.

Uno de los exponentes de la casta política a la que nos enfrentamos en el 2023 y le ganamos, pretende causar daño a la institucionalidad y conspirar contra el orden republicano de nuestra Patria. Ésta fue una fórmula mixta que surgió espontáneamente para quebrar la hegemonía de…

Qué dijo Santilli y cómo empezó el conflicto con Villarruel

El cruce se originó luego de que Santilli cuestionara públicamente a Villarruel y le sugiriera dejar su cargo si no está de acuerdo con el rumbo del Gobierno.

“Si no está de acuerdo que dé un paso al costado, que arme su proyecto y que compita”, había planteado el jefe de Gabinete en declaraciones radiales.

Además, manifestó su desacuerdo con la actitud de la vicepresidenta, a quien acusó de no acompañar la gestión. “Siempre pone palos en la rueda”, sostuvo.

"Cuando hablás de democracia, lo que tiene que hacer el que está de dos, es acompañar al uno"



Diego Santilli calificó a Victoria Villarruel de "agraviante e irrespetuosa" y sentenció: "No hay nada más antidemocrático que agraviar la embestidura presidencial". pic.twitter.com/gofEK25KRl — Corta (@somoscorta) August 1, 2026

La escalada se produjo luego de una serie de declaraciones previas de Villarruel, en las que expresó preocupación por el estado del presidente Javier Milei.

“Me preocupa profundamente que el presidente replique insensateces e inventos”, había señalado la vicepresidenta, y agregó que observa “persecuciones imaginarias” en su conducta.

Esos dichos generaron una fuerte reacción dentro del oficialismo, especialmente tras la difusión de mensajes en redes sociales impulsados por dirigentes cercanos al Presidente, que cuestionaban el rol de Villarruel dentro del espacio.

Me preocupa profundamente que el presidente de la Nación replique insensateces e inventos. Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior. — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 30, 2026

La postura de la Casa Rosada tras los cruces entre Villarruel y Santilli

Pese a la intensidad del cruce, en el Gobierno nacional buscaron bajarle el tono al conflicto y descartaron cualquier tipo de avance institucional contra la vicepresidenta.

En la Casa Rosada sostienen que el planteo de Santilli fue una opinión personal y no una estrategia coordinada para forzar su salida. “No hay más vuelta”, aseguran en el entorno presidencial.

Al mismo tiempo, descartan que Villarruel vaya a renunciar a su cargo, aunque reconocen que las diferencias forman parte de una tensión que se mantiene desde el inicio de la gestión.

Dentro del oficialismo consideran que Villarruel podría estar construyendo un armado político propio de cara a futuras elecciones, con un perfil diferenciado dentro del espacio.