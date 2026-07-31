31 de julio de 2026
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Victoria Villarruel

Victoria Villarruel le respondió a Santilli: "Sea democrático y respete el voto popular"

La vicepresidenta cruzó al jefe de Gabinete por pedirle que deje el cargo. Lo acusó de dañar la institucionalidad. Los detalles.

La vice le respondió al Jefe de Gabinete.

La vice le respondió al Jefe de Gabinete.

Foto: NA

La dura respuesta de Victoria Villarruel a Diego Santilli

A través de sus redes sociales, Villarruel calificó a Santilli como “uno de los exponentes de la casta política” y lo vinculó con los sectores que, según sostuvo, fueron derrotados en las elecciones de 2023.

Pretende causar daño a la institucionalidad y conspirar contra el orden republicano de nuestra Patria”, afirmó la vicepresidenta, en un mensaje directo al jefe de Gabinete.

Distanciada de la cúpula libertaria desde hace tiempo, defendió la legitimidad del Gobierno y remarcó el origen electoral de la fórmula presidencial. “Esta fue una fórmula mixta que surgió espontáneamente para quebrar la hegemonía de estos parásitos. Sea democrático y respete el voto popular”, puntualizó.

Qué dijo Santilli y cómo empezó el conflicto con Villarruel

El cruce se originó luego de que Santilli cuestionara públicamente a Villarruel y le sugiriera dejar su cargo si no está de acuerdo con el rumbo del Gobierno.

Si no está de acuerdo que dé un paso al costado, que arme su proyecto y que compita”, había planteado el jefe de Gabinete en declaraciones radiales.

Además, manifestó su desacuerdo con la actitud de la vicepresidenta, a quien acusó de no acompañar la gestión. “Siempre pone palos en la rueda”, sostuvo.

La escalada se produjo luego de una serie de declaraciones previas de Villarruel, en las que expresó preocupación por el estado del presidente Javier Milei.

Me preocupa profundamente que el presidente replique insensateces e inventos”, había señalado la vicepresidenta, y agregó que observa “persecuciones imaginarias” en su conducta.

Esos dichos generaron una fuerte reacción dentro del oficialismo, especialmente tras la difusión de mensajes en redes sociales impulsados por dirigentes cercanos al Presidente, que cuestionaban el rol de Villarruel dentro del espacio.

La postura de la Casa Rosada tras los cruces entre Villarruel y Santilli

Pese a la intensidad del cruce, en el Gobierno nacional buscaron bajarle el tono al conflicto y descartaron cualquier tipo de avance institucional contra la vicepresidenta.

En la Casa Rosada sostienen que el planteo de Santilli fue una opinión personal y no una estrategia coordinada para forzar su salida. “No hay más vuelta”, aseguran en el entorno presidencial.

Al mismo tiempo, descartan que Villarruel vaya a renunciar a su cargo, aunque reconocen que las diferencias forman parte de una tensión que se mantiene desde el inicio de la gestión.

Dentro del oficialismo consideran que Villarruel podría estar construyendo un armado político propio de cara a futuras elecciones, con un perfil diferenciado dentro del espacio.

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