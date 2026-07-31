31 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles

Mendoza recuperó el control de Los Nihuiles: cómo será la nueva concesión hidroeléctrica y qué cambia

La Provincia asumió la operación del complejo hidroeléctrico tras el fin de la concesión privada y lo administrará hasta definir al nuevo operador.

Mendoza operará el complejo hidroeléctrico hasta la nueva adjudicación.

Mendoza operará el complejo hidroeléctrico hasta la nueva adjudicación.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

La recepción de los bienes se concretó luego del período de transición y marca el inicio de una etapa en la que Hidroeléctrica Mendocina S.A. (HEMSA) operará el sistema de manera provisoria, con el mismo personal técnico, hasta que se adjudique una nueva concesión por 30 años.

Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles: un activo estratégico que vuelve a manos de la Provincia

El gobernador Alfredo Cornejo encabezó el acto en San Rafael y remarcó el alcance político y económico de la medida: “Hemos podido recuperar la propiedad de estas centrales para la provincia de Mendoza”.

La Provincia recibió formalmente:

  • Las centrales Nihuil I, II, III y IV
  • Las presas El Nihuil, Aisol, Tierras Blancas y Valle Grande
  • Estaciones transformadoras y sistemas de interconexión
  • El resto de las instalaciones, equipos y activos del complejo

Todo el inventario quedó incorporado en un acta firmada entre el Gobierno provincial y la empresa concesionaria saliente.

Cornejo destacó que este paso permitirá generar nuevos ingresos para Mendoza y, al mismo tiempo, exigir inversiones privadas para modernizar el sistema. “Vamos a recibir recursos nuevos en esa licitación y los futuros concesionarios deberán hacer inversiones importantes”, anticipó.

Mendoza recuperó el control del Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles y licitará por una nueva concesión a 30 años.

Mendoza recuperó el control del Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles y licitará por una nueva concesión a 30 años.

Cómo será la nueva concesión de Los Nihuiles y qué rol tendrá la Nación

El nuevo esquema prevé una licitación conjunta entre Mendoza y el Gobierno nacional, debido a que ambas jurisdicciones tienen competencias distintas:

  • La Provincia mantiene el dominio de los activos y el uso del agua
  • La Nación otorga la concesión para generar y comercializar energía

Por eso, el adjudicatario deberá ganar ambos procesos y la adjudicación solo se concretará cuando exista coincidencia entre ambas partes.

La concesión tendrá una duración de 30 años, al igual que la anterior, y el objetivo oficial es atraer múltiples oferentes para garantizar competencia e inversiones.

Según estimó Cornejo, la primera etapa del proceso podría resolverse en unos tres meses, aunque la adjudicación final demandará más tiempo por la evaluación de ofertas.

¿Quién operará el complejo Los Nihuiles hasta la nueva adjudicación?

Mientras se desarrolla la licitación, el complejo será operado por HEMSA, la empresa estatal creada para este fin. Según explicó el Gobierno, se mantendrá el mismo personal técnico y operativo, lo que garantiza la continuidad del servicio.

Desde Emesa remarcaron que “no hubo despidos” y que la transición se realizó preservando los puestos de trabajo y la operatividad del sistema.

Además, se estableció un período de colaboración de 90 días con la concesionaria saliente para coordinar el traspaso de información y aspectos técnicos.

Los Nihuiles: el impacto del aluvión de 2025 y las inversiones que vienen

Uno de los principales desafíos del nuevo esquema será recuperar y modernizar la infraestructura, afectada en parte por el aluvión de enero de 2025.

El evento dejó fuera de servicio a las centrales II y III, mientras que las I y IV continuaron operando mediante un sistema alternativo.

En ese contexto, Cornejo adelantó que el futuro concesionario deberá:

  • Renovar tecnológicamente las cuatro centrales
  • Recuperar la capacidad de generación perdida
  • Mejorar la eficiencia del sistema
  • Invertir en seguridad de presas e infraestructura

“Se va a renovar la tecnología y se va a hacer mucho más eficiente la generación de energía”, sostuvo el mandatario.

Desde el Gobierno indicaron que algunos equipos del complejo superan los 70 años de antigüedad, lo que vuelve indispensable una modernización integral.

Recuperación de Los Nihuiles: energía, ingresos y un sistema clave para Mendoza

El control del complejo también tiene impacto económico directo. Durante la operación transitoria, la Provincia comenzará a percibir los ingresos por la venta de energía, que antes recibía la empresa concesionaria.

Cornejo subrayó además el valor estratégico del sistema: se trata de energía hidroeléctrica, renovable y constante, que aporta estabilidad al suministro eléctrico frente a otras fuentes como la solar.

En paralelo, el Ejecutivo provincial decidió adelantar obras sin esperar la nueva concesión, como la reconstrucción del badén del Cañón del Atuel, que será licitada en los próximos días con una inversión estimada en $1.000 millones.

Un paso histórico en el sistema energético provincial

La toma de posesión de Los Nihuiles se inscribe en un proceso más amplio de revisión de concesiones hidroeléctricas en el país y representa un cambio relevante en la relación entre el Estado y los activos energéticos.

Con el control temporal del complejo, Mendoza no solo recupera un activo clave, sino que queda en una posición central para definir el futuro del sistema, exigir inversiones y fortalecer su capacidad de generación eléctrica en los próximos años.

Temas
Seguí leyendo

Mendoza y la Nación lanzan la licitación internacional para concesionar el complejo hidroeléctrico Los Nihuiles

Videos: qué dijo Milei sobre Adorni, a un mes de su salida del Gobierno

Nación dio de baja un convenio por el financiamiento y Tunuyán se queda sin su nuevo estadio polideportivo

La visita del papa León XIV a la Argentina toma impulso: Milei recibe al nuevo nuncio del Vaticano

Crisis institucional: Diego Santilli le pidió a Villarruel que renuncie si no comparte el rumbo del Gobierno

"Es un momento refundacional": Luis Caputo celebró la reforma del BCRA y la oposición salió al cruce

El Gobierno envió la reforma del BCRA a Diputados con el objetivo de aprobarla en agosto

Reforma del Banco Central: qué cambia y cómo impactaría en la economía diaria

Lee además
El Gobierno nacional acelera las privatizaciones: cómo será la venta de empresas públicas

El Gobierno activa una nueva etapa en las privatizaciones y definió cómo será el procedimiento
La licitación de Los Nihuiles exigirá inversiones para recuperar y modernizar todo el sistema hidroeléctrico. video

En Aconcagua Radio, el titular de EMESA explicó cómo será la nueva concesión de Los Nihuiles
LO QUE SE LEE AHORA
El Gobierno enviará la reforma del BCRA a Diputados con el objetivo de aprobarla en agosto

El Gobierno envió la reforma del BCRA a Diputados con el objetivo de aprobarla en agosto

Las Más Leídas

Zonda en Mendoza: el Servicio Meteorológico Nacional elevó la alerta a nivel naranja

El Zonda golpeará con fuerza en Mendoza: el SMN elevó la alerta meteorológica

Zonda en Mendoza y clases suspendidas: a qué hora se espera que se sienta con más fuerza

Zonda en Mendoza y clases suspendidas: a qué hora se espera que se sienta con más fuerza

Los primeros dos detenidos por el homicidio del menor. 

Los escalofriantes detalles del homicidio de un chico de 15 años en Ciudad

Suspenden las clases este viernes en gran parte de Mendoza.

Atención: en estos departamentos de Mendoza no habrá clases este viernes por la mañana

El crimen ocurrió cerca de las 22 de este jueves en zona de La Favorita. 

Brutal homicidio de un menor de 15 años en Ciudad