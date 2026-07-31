Mendoza recuperó el control de Los Nihuiles: cómo será la nueva concesión hidroeléctrica y qué cambia

La provincia de Mendoza tomó este viernes posesión formal del complejo hidroeléctrico Los Nihuiles , en San Rafael, tras el vencimiento definitivo de la concesión privada iniciada en la década de 1990 . Se trata de un hecho clave para el sistema energético provincial , ya que el Estado vuelve a administrar un activo estratégico mientras avanza una nueva licitación nacional e internacional.

La recepción de los bienes se concretó luego del período de transición y marca el inicio de una etapa en la que Hidroeléctrica Mendocina S.A. (HEMSA) operará el sistema de manera provisoria , con el mismo personal técnico, hasta que se adjudique una nueva concesión por 30 años.

El gobernador Alfredo Cornejo encabezó el acto en San Rafael y remarcó el alcance político y económico de la medida: “Hemos podido recuperar la propiedad de estas centrales para la provincia de Mendoza” .

Los Nihuiles es un activo estratégico para Mendoza y hoy damos un paso fundamental para definir su futuro. Con la finalización del período de transición, la Provincia tomó posesión de las centrales, las presas y el resto de los bienes que integran el Complejo Hidroeléctrico Los… pic.twitter.com/y4ZukTj32p

Las centrales Nihuil I, II, III y IV

Las presas El Nihuil, Aisol, Tierras Blancas y Valle Grande

Estaciones transformadoras y sistemas de interconexión

El resto de las instalaciones, equipos y activos del complejo

Todo el inventario quedó incorporado en un acta firmada entre el Gobierno provincial y la empresa concesionaria saliente.

Cornejo destacó que este paso permitirá generar nuevos ingresos para Mendoza y, al mismo tiempo, exigir inversiones privadas para modernizar el sistema. “Vamos a recibir recursos nuevos en esa licitación y los futuros concesionarios deberán hacer inversiones importantes”, anticipó.

Mendoza recuperó el control del Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles y licitará por una nueva concesión a 30 años. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Cómo será la nueva concesión de Los Nihuiles y qué rol tendrá la Nación

El nuevo esquema prevé una licitación conjunta entre Mendoza y el Gobierno nacional, debido a que ambas jurisdicciones tienen competencias distintas:

La Provincia mantiene el dominio de los activos y el uso del agua

La Nación otorga la concesión para generar y comercializar energía

Por eso, el adjudicatario deberá ganar ambos procesos y la adjudicación solo se concretará cuando exista coincidencia entre ambas partes.

La concesión tendrá una duración de 30 años, al igual que la anterior, y el objetivo oficial es atraer múltiples oferentes para garantizar competencia e inversiones.

Según estimó Cornejo, la primera etapa del proceso podría resolverse en unos tres meses, aunque la adjudicación final demandará más tiempo por la evaluación de ofertas.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

¿Quién operará el complejo Los Nihuiles hasta la nueva adjudicación?

Mientras se desarrolla la licitación, el complejo será operado por HEMSA, la empresa estatal creada para este fin. Según explicó el Gobierno, se mantendrá el mismo personal técnico y operativo, lo que garantiza la continuidad del servicio.

Desde Emesa remarcaron que “no hubo despidos” y que la transición se realizó preservando los puestos de trabajo y la operatividad del sistema.

Además, se estableció un período de colaboración de 90 días con la concesionaria saliente para coordinar el traspaso de información y aspectos técnicos.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Los Nihuiles: el impacto del aluvión de 2025 y las inversiones que vienen

Uno de los principales desafíos del nuevo esquema será recuperar y modernizar la infraestructura, afectada en parte por el aluvión de enero de 2025.

El evento dejó fuera de servicio a las centrales II y III, mientras que las I y IV continuaron operando mediante un sistema alternativo.

En ese contexto, Cornejo adelantó que el futuro concesionario deberá:

Renovar tecnológicamente las cuatro centrales

Recuperar la capacidad de generación perdida

Mejorar la eficiencia del sistema

Invertir en seguridad de presas e infraestructura

“Se va a renovar la tecnología y se va a hacer mucho más eficiente la generación de energía”, sostuvo el mandatario.

Desde el Gobierno indicaron que algunos equipos del complejo superan los 70 años de antigüedad, lo que vuelve indispensable una modernización integral.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Recuperación de Los Nihuiles: energía, ingresos y un sistema clave para Mendoza

El control del complejo también tiene impacto económico directo. Durante la operación transitoria, la Provincia comenzará a percibir los ingresos por la venta de energía, que antes recibía la empresa concesionaria.

Cornejo subrayó además el valor estratégico del sistema: se trata de energía hidroeléctrica, renovable y constante, que aporta estabilidad al suministro eléctrico frente a otras fuentes como la solar.

En paralelo, el Ejecutivo provincial decidió adelantar obras sin esperar la nueva concesión, como la reconstrucción del badén del Cañón del Atuel, que será licitada en los próximos días con una inversión estimada en $1.000 millones.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Un paso histórico en el sistema energético provincial

La toma de posesión de Los Nihuiles se inscribe en un proceso más amplio de revisión de concesiones hidroeléctricas en el país y representa un cambio relevante en la relación entre el Estado y los activos energéticos.

Con el control temporal del complejo, Mendoza no solo recupera un activo clave, sino que queda en una posición central para definir el futuro del sistema, exigir inversiones y fortalecer su capacidad de generación eléctrica en los próximos años.