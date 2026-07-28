El titular de EMESA en Aconcagua Radio: dijo que la licitación de Los Nihuiles contempla la puesta en valor de todo el sistema

La licitación de Los Nihuiles exigirá inversiones para recuperar y modernizar todo el sistema hidroeléctrico.

La reciente licitación nacional e internacional lanzada por Mendoza y la Nación para definir el nuevo operador del Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles tendrá un objetivo que va más allá de la generación de energía. El futuro concesionario deberá asumir un compromiso de inversión para recuperar, mantener y modernizar uno de los activos energéticos más importantes de la provincia. Así lo explicó el gerente general de la Empresa Mendocina de Energía (EMESA), Mauricio Pinti , durante una entrevista en Aconcagua Radio ,

Pinti Clop brindó detalles sobre el proceso que comenzó con la aprobación de los pliegos y la convocatoria conjunta entre ambos gobiernos .

"La próxima concesión, aparte de generar y comercializar energía, contempla la puesta en valor de todo el sistema hidroeléctrico" , señaló.

La licitación comprende las cuatro centrales hidroeléctricas del complejo Los Nihuiles —Nihuil I, II, III y IV—, ubicadas sobre el río Atuel, en San Rafael.

Pinti explicó que el nuevo operador recibirá una concesión por 30 años, período durante el cual no sólo explotará comercialmente el sistema sino que deberá ejecutar las inversiones necesarias para asegurar su conservación.

Mauricio Pinti Clop, presidente de EMESA.

"De acá a 30 años tiene que hacer las inversiones pertinentes para mantener el sistema, mejorarlo y que, cuando venza la próxima concesión, podamos seguir concesionando un activo tan importante para la provincia", sostuvo.

El esquema responde a la estrategia impulsada por el Gobierno de Mendoza para preservar la infraestructura hidroeléctrica mientras la operación queda en manos de un privado.

Qué se licita

El proceso contempla dos componentes que se desarrollarán en forma conjunta. Por un lado, la Provincia licitará el 100% de las acciones de Hidroelectricidad Mendocina S.A. (HEMSA), sociedad creada por ley para administrar las concesiones del sistema.

Por el otro, el Estado nacional otorgará la concesión para la generación y comercialización de la energía eléctrica.

"Es un proceso conjunto donde la Provincia licita el paquete accionario de Hidroelectricidad Mendocina y la Nación otorga la autorización para generar y comercializar energía", explicó el titular de EMESA.

"Esta próxima concesión incluye el sistema de cuatro presas y cuatro centrales", indicó Pinti. Hasta ahora existían diferencias en los regímenes jurídicos de las centrales, especialmente en el caso de Nihuil IV, que había tenido un esquema de operación distinto al resto.

La energía seguirá integrando el sistema nacional

Consultado sobre el destino de la electricidad generada, el gerente de EMESA aclaró que la producción continuará incorporándose al Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

"Mendoza genera la energía, pero ésta ingresa al sistema interconectado nacional", explicó. El complejo posee una capacidad instalada cercana a los 290 megavatios, energía que puede comercializarse tanto en el mercado mayorista como mediante contratos con distintos usuarios del país.

Un proceso respaldado por la ley

Respecto del trámite legislativo que deberá completar la adjudicación, Pinti explicó que la intervención de la Legislatura responde a un requisito previsto en la Ley 9486, que creó Hidroelectricidad Mendocina S.A.

"Es un paso administrativo para darle mayor previsibilidad al proceso. Se han respetado todos los procedimientos previstos por la ley y los pliegos cuentan con los avales jurídicos correspondientes", afirmó.

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