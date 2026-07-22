Temporal en Punta de Vacas: así sostiene las clases una escuela con solo 12 alumnos

Solo 12 alumnos y un temporal histórico: la escuela mendocina que no detuvo la enseñanza Foto: Sitio Andino

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Por Aconcagua Radio







Mientras el intenso temporal de nieve mantiene suspendidas las clases presenciales en Punta de Vacas, la comunidad educativa de la escuela N° 1-390 Ejército Libertador sostiene la continuidad pedagógica de manera virtual. Así lo contó Mercedes Flores, docente de la institución, durante una entrevista con Aconcagua Radio.

La maestra, que reside en Uspallata y viaja diariamente a la escuela, explicó que la situación es excepcional. "Esto que ha pasado con este temporal es histórico. El año pasado no vivimos una nevada como esta", aseguró.

Escuela Nº 1-390 Ejército Libertador ubicada en la ruta internacional Nº 7, Punta de Vacas del Departamento de Las Heras. Foto: Gentileza gobierno de Mendoza. La escuela tiene una matrícula de apenas 12 estudiantes y funciona con dos docentes. La mayoría de los alumnos son hijos de efectivos de Gendarmería Nacional, quienes permanecen en el barrio del escuadrón de Punta de Vacas. Flores relató que las familias enfrentaron cortes de energía e internet, aunque destacó el acompañamiento permanente.

"Desde que empezaron las nevadas intensas siempre estuvimos en contacto con las familias para saber cómo estaban y qué necesitaban", afirmó.

Ante la suspensión de actividades presenciales, las tareas llegaron a los hogares. "Los chicos estaban felices de recibir la tarea de la seño. Me llenaron de audios, videos y fotos haciendo las actividades", contó. Además, destacó el trabajo de Gendarmería, que brinda contención a las familias en medio de un temporal que ya dejó cerca de 80 centímetros de nieve acumulada. Escuchá la entrevista completa en Aconcagua Radio: