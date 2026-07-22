22 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Temporal

Temporal en Punta de Vacas: así sostiene las clases una escuela con solo 12 alumnos

Con casi 80 centímetros de nieve acumulada, la Escuela Ejército Libertador 1390 adaptó su enseñanza. Escuchá el relato de una docente en Aconcagua Radio.

Solo 12 alumnos y un temporal histórico: la escuela mendocina que no detuvo la enseñanza

Solo 12 alumnos y un temporal histórico: la escuela mendocina que no detuvo la enseñanza

Foto: Sitio Andino
 Por Aconcagua Radio

Mientras el intenso temporal de nieve mantiene suspendidas las clases presenciales en Punta de Vacas, la comunidad educativa de la escuela N° 1-390 Ejército Libertador sostiene la continuidad pedagógica de manera virtual. Así lo contó Mercedes Flores, docente de la institución, durante una entrevista con Aconcagua Radio.

La maestra, que reside en Uspallata y viaja diariamente a la escuela, explicó que la situación es excepcional. "Esto que ha pasado con este temporal es histórico. El año pasado no vivimos una nevada como esta", aseguró.

Escuela Nº 1-390 Ejército Libertador ubicada en la ruta internacional Nº 7, Punta de Vacas del Departamento de Las Heras.

Escuela Nº 1-390 Ejército Libertador ubicada en la ruta internacional Nº 7, Punta de Vacas del Departamento de Las Heras.

La escuela tiene una matrícula de apenas 12 estudiantes y funciona con dos docentes. La mayoría de los alumnos son hijos de efectivos de Gendarmería Nacional, quienes permanecen en el barrio del escuadrón de Punta de Vacas. Flores relató que las familias enfrentaron cortes de energía e internet, aunque destacó el acompañamiento permanente.

"Desde que empezaron las nevadas intensas siempre estuvimos en contacto con las familias para saber cómo estaban y qué necesitaban", afirmó.

Ante la suspensión de actividades presenciales, las tareas llegaron a los hogares. "Los chicos estaban felices de recibir la tarea de la seño. Me llenaron de audios, videos y fotos haciendo las actividades", contó. Además, destacó el trabajo de Gendarmería, que brinda contención a las familias en medio de un temporal que ya dejó cerca de 80 centímetros de nieve acumulada.

Escuchá la entrevista completa en Aconcagua Radio:

Temas
Seguí leyendo

Con 4 metros de nieve, los centros de esquí de Mendoza esperan el despeje de rutas

Estado de catástrofe en Chile: un temporal causa 10 muertes y miles de personas aisladas

Malargüe amaneció con nieve y el temporal mantiene en alerta a toda la cordillera

La nieve no da tregua: ya son 50 los rescatados y el operativo sigue en la cordillera

Temporal en Mendoza: 30 turistas y pobladores fueron rescatados en alta montaña

Es obligatorio el uso de cadenas para ingresar a Las Leñas

Temporal de nieve en Mendoza: cierran centros de esquí

Temporal en Malargüe: así trabaja Vialidad para mantener transitable la Alta Montaña

Lee además
 Continúan los rescates de familias, turistas y trabajadores en alta montaña, a más de una semana de un intenso temporal de nieve.

Turistas, pobladores y trabajadores evacuados en alta montaña: así son los rescates durante el temporal
La nieve domina paisajes de Malargüe.

La nieve domina el paisaje de Malargüe y el Paso Pehuenche sigue cerrado
LO QUE SE LEE AHORA
Crece la expectativa por la visita del papa León XIV en Argentina tras el arribo del nuevo nuncio.

Papa León XIV en la Argentina: los detalles del viaje

Las Más Leídas

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 22 de julio.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 22 de julio

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina.

Lionel Scaloni nos engañó: sus muchachos no dejaron todo en la cancha

Conocé el pronóstico del tiempo para este miércoles 22 de julio en Mendoza

Conocé el pronóstico del tiempo para este miércoles en Mendoza

La nieve trajo una buena noticia, pero Irrigación lanzó una advertencia clave

Qué impacto tendrán las históricas nevadas en el agua de Mendoza, según Irrigación

Furia contra Rosalía: los fans argentinos revenden masivamente sus entradas

Furia contra Rosalía: los fans argentinos revenden masivamente sus entradas