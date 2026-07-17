17 de julio de 2026
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Nieve

Temporal de nieve en Mendoza: cierran centros de esquí y prohíben subir más allá de Uspallata

Más de 60 centímetros de nieve acumulada en Las Cuevas y zonas aledañas obligaron a suspender las actividades turísticas en los centros de esquí.

Temporal de nieve en Mendoza: cierran centros de esquí y prohíben subir más allá de Uspallata.

Temporal de nieve en Mendoza: cierran centros de esquí y prohíben subir más allá de Uspallata.

Los Puquios
 Por Natalia Mantineo

El extremo temporal de nieve que azota a la cordillera mendocina obligó a paralizar las actividades turísticas en la alta montaña. Ante la gravedad del fenómeno meteorológico, las autoridades decidieron suspender el tránsito a la altura de Uspallata. Esta restricción de circulación, obligó al cierre forzoso de los centros de esquí Penitentes y Los Puquios.

De acuerdo con los reportes oficiales emitidos, desde la base de Penitentes, la nieve acumulada en sus pistas ya alcanza los 60 centímetros de altura.

Si bien el volumen es ideal para el desarrollo de la temporada invernal, la violencia de la tormenta actual vuelve impracticable y peligrosa cualquier actividad al aire libre. Al estar bloqueada la ruta en Uspallata, el flujo de visitantes quedó completamente interrumpido.

Cierre preventivo en Los Puquios

En sintonía con las restricciones oficiales y priorizando la integridad física de las personas, el parque de nieve Los Puquios formalizó el cese temporal de sus actividades a partir de este 16 de julio.

A través de un comunicado oficial, la administración del centro invernal explicó: "Debido al evento meteorológico extraordinario que afecta a la zona de alta montaña, y priorizando la seguridad de nuestros visitantes, colaboradores y prestadores, Los Puquios permanecerá cerrado hasta que las condiciones climáticas permitan retomar la operación de manera segura".

Desde la firma enfatizaron que la medida se adoptó en estricto cumplimiento de sus protocolos internos de emergencia y bajo las recomendaciones de los organismos competentes para situaciones de clima extremo.

Monitoreo y canales de información

Los equipos técnicos de alta montaña, en coordinación con Defensa Civil y las autoridades viales, se encuentran monitoreando de forma permanente la evolución del temporal.

La fecha de reapertura de los complejos turísticos y la habilitación de la ruta se definirán una vez que cese la tormenta, se garantice el despeje seguro de la calzada asfáltica y se acondicionen los predios.

Las empresas del sector instan a los turistas a seguir los partes de actualización periódica que se emitirán a través de sus redes sociales y canales oficiales.

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