Ya son 30 las personas rescatadas en alta montaña por el fuerte temporal de nieve

Personal de Vialdiad, Gendarmería, GUM y GEAM realiza tareas de rescate y despeje de rutas en alta montaña.

Las intensas nevadas que afectan a la Alta Montaña de Mendoza obligaron a desplegar un importante operativo de emergencia que, hasta el momento, permitió rescatar a 30 personas. E ntre ellas, se encuentran turistas y pobladores que habían quedado aislados por la acumulación de nieve sobre la Ruta Nacional 7 . Las condiciones meteorológicas seguirán siendo adversas durante los próximos días.

El operativo comenzó el pasado viernes y continuó el sábado , cuando efectivos del Escuadrón 27 "Uspallata" de Gendarmería Nacional y del Grupo Especial de Alta Montaña (GEAM) fueron alertados sobre la presencia de personas varadas en distintos sectores de la cordillera. Las intensas tormentas de nieve habían dejado intransitable la calzada, imposibilitando una circulación segura y obligando a intervenir de manera urgente.

El procedimiento estuvo a cargo del segundo jefe del Escuadrón 27 Uspallata , Marcelo Airoldi , quien coordinó las tareas de evacuación en la zona de Penitentes . Hasta el momento, ya fueron asistidas 30 personas , de las cuales 13 son menores de edad y 17 adultos , y fueron trasladados a lugares seguros.

Las autoridades informaron que la situación en la cordillera continúa siendo compleja debido a la enorme acumulación de nieve registrada en distintos puntos de la montaña:

Punta de Vacas: 40 centímetros.

Puente del Inca: 2,30 metros.

Penitentes: 1,80 metros.

Las Cuevas: 3,30 metros.

Portillo (Chile): aproximadamente 2,50 metros.

Las Cuevas Argentina ahora pic.twitter.com/MZiOSdI4XL — OSVALDO (@VALLEOVA) July 19, 2026

Además de las dificultades para transitar, persisten importantes inconvenientes en la infraestructura. En varios sectores de la Alta Cordillera no hay suministro de energía eléctrica ni servicio de telefonía, lo que complica las tareas logísticas y de comunicación durante la emergencia. Para acceder a las zonas más comprometidas, los rescatistas utilizaron un vehículo especializado Hägglunds, equipado con tracción de doble oruga y diseñado para desplazarse en terrenos cubiertos por grandes espesores de nieve y bajas temperaturas.

Las autoridades continuarán con las tareas de auxilio durante la semana

Desde Vialidad informaron que continuarán realizando brechas sanitarias para evacuar a las personas que permanecen en Puente del Inca y sectores superiores. Las maniobras están previstas para el lunes, martes y miércoles, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. Mientras tanto, quienes aguardan ser trasladados permanecen en buen estado de salud y cuentan con alimentos suficientes.

Rescate de personas a cargo del Grupo Especial de Alta Montaña de Escuadrón 27 Uspallata pic.twitter.com/CvPyVLDYgU — OSVALDO (@VALLEOVA) July 19, 2026

En paralelo, el Paso Internacional Cristo Redentor y las rutas de alta montaña continúan cerrados debido al temporal. Por el momento, la circulación vehicular solo está habilitada hasta Uspallata, mientras los organismos de emergencia monitorean la evolución del clima.

Los pronósticos oficiales anticipan que las condiciones invernales persistirán al menos hasta el 1 de agosto, por lo que las autoridades recomiendan evitar viajes hacia la cordillera y mantenerse informados a través de los canales oficiales antes de emprender cualquier desplazamiento.