13 de julio de 2026
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Sitio Andino
Venezuela

Terremotos en Venezuela: crecen las víctimas y continúa la búsqueda entre escombros

El saldo de los terremotos en Venezuela volvió a aumentar con casi 4.500 fallecidos confirmados. Miles de personas siguen sin hogar y continúan los rescates.

Voluntarios e integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana realizan tareas de remoción de escombros La Guaira, Venezuela.

Voluntarios e integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana realizan tareas de remoción de escombros La Guaira, Venezuela.

Foto: Agencia NA / Xinhua/Marcos Salgado.
Por Sitio Andino Mundo

Los terremotos que sacudieron Venezuela a fines de junio dejan un saldo devastador que sigue en aumento. El último reporte oficial difundido el domingo en Caracas precisa que la cifra de víctimas fatales ascendió a 4.490 personas, mientras que el número de heridos se mantiene en 16.740. En simultáneo, continúan los operativo de rescate entre los escombros.

Las devastadoras cifras que siguen en aumento en Venezuela

Las autoridades informaron que alrededor de 20.000 damnificados permanecen alojados en campamentos provisorios, luego de que los dos fuertes movimientos sísmicos afectaran gravemente a Caracas y al estado La Guaira. En esos espacios temporales, equipos médicos nacionales e internacionales trabajan para evitar una crisis sanitaria, mientras miles de familias sobreviven en condiciones precarias.

Desde el inicio de la emergencia, los organismos de rescate lograron salvar a 6.462 personas, según datos difundidos por la Asamblea Nacional. Sin embargo, el impacto sobre la infraestructura habitacional continúa siendo crítico: 17.907 habitantes permanecen sin vivienda debido a los derrumbes y los severos daños estructurales ocasionados por los sismos.

Integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana trabajan en el montaje de tiendas de campaña en Catia la Mar, estado La Guaira. Las mismas fueron donadas por China para los afectados por los sismos del 24 de junio en Venezuela.

Integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana trabajan en el montaje de tiendas de campaña en Catia la Mar, estado La Guaira. Las mismas fueron donadas por China para los afectados por los sismos del 24 de junio en Venezuela.

Los equipos de rescate venezolanos, con apoyo de especialistas extranjeros, continúan las tareas para recuperar cuerpos que permanecen sepultados bajo los edificios colapsados. El Gobierno informó que más de 850 edificios sufrieron daños de distinta magnitud y que 190 estructuras colapsaron por completo, reflejando la magnitud del desastre.

Frente a este escenario, las autoridades estiman que será necesario construir unas 25.000 viviendas para dar respuesta a las familias que perdieron sus hogares. Como parte de ese plan de reconstrucción, ya fueron identificados diversos terrenos donde comenzarán proyectos de urbanización destinados a los damnificados.

La ayuda internacional continúa llegando al país para atender la emergencia humanitaria. De hecho, ayer arribó un cargamento enviado por Rusia, compuesto por alimentos y artículos de primera necesidad, de acuerdo con el canciller Yvan Gil. En paralelo, la embajada de Estados Unidos comunicó que distribuyó 100.000 kits de asistencia en las comunidades más afectadas.

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