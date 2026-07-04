4 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Venezuela

Tras el terremoto en Venezuela, un grupo de paramédicos pide ayuda para continuar los rescates

A más de una semana, un grupo de paramédicos trabaja en medio de los destrozos que dejaron a su paso dos terremotos simultáneos, pero su trabajo se compromete ante la falta de insumos y equipamiento médico.

Tras el terremoto en Venezuela, un grupo de paramédicos pide ayuda para continuar los rescates

Tras el terremoto en Venezuela, un grupo de paramédicos pide ayuda para continuar los rescates

Foto: Gentileza
 Por Luis Calizaya

Más de una semana después de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron a Venezuela con apenas segundos de diferencia, el país continúa enfrentando las consecuencias de una de las mayores tragedias de los últimos años. Edificios derrumbados, miles de personas heridas, víctimas fatales y numerosos desaparecidos mantienen activos los operativos de rescate, mientras la ayuda humanitaria sigue llegando desde distintos lugares del mundo.

Paramédicos en Venezuela: requieren de ayuda internacional.

Paramédicos en Venezuela: requieren de ayuda internacional.

Sin embargo, detrás de esas tareas también hay historias de quienes trabajan incansablemente para salvar vidas y que, al mismo tiempo, necesitan asistencia para continuar con su labor. Ese es el caso de un grupo de paramédicos venezolanos que hoy solicita donaciones para sostener los operativos.

Según explicó, el principal objetivo sigue siendo brindar asistencia médica a las personas afectadas. Sin embargo, el equipo enfrenta una importante falta de insumos y equipamiento básico para desarrollar su trabajo.

Entre los elementos más necesarios figuran guantes, botas de seguridad, cascos, palas, picos, mascarillas, iluminación portátil y herramientas de rescate: "El proceso es lento, pero todavía aparecen sobrevivientes entre los escombros. Los médicos bajan a asistir, aunque muchos no cuentan con el equipamiento necesario", explicó Vargas.

También detalló que el SEM está integrado por 25 paramédicos y dispone de apenas cuatro ambulancias para asistir a cientos de personas: "Somos 25 paramédicos. Trabajamos todos y contamos con apenas cuatro ambulancias. Prestamos el servicio de manera gratuita para trasladar a las personas rescatadas desde La Guaira hasta Caracas", señaló.

Insumos médicos, conexión a internet y dinero: los materiales que hoy necesitan con urgencia.

Insumos médicos, conexión a internet y dinero: los materiales que hoy necesitan con urgencia.

A ello se suma que el propio equipo afronta los gastos de combustible para mantener operativas las unidades.

Durante los últimos días, los rescatistas trabajaron en zonas como Catia La Mar, Los Corales, Caribe y Tanaguarena. Sin embargo, las dificultades logísticas complican cada vez más las tareas.

Uno de los principales problemas es la falta de conectividad en las áreas afectadas: "Hay sectores donde las ambulancias trabajan junto a los rescatistas, pero la señal de telefonía es completamente nula. Nos ayudaría muchísimo contar con antenas Starlink y fuentes de energía portátiles", explicó Vargas.

Actualmente, el equipo dispone ocasionalmente de un vehículo equipado con una antena Starlink, que permite restablecer la conexión a internet en algunos sectores.

Gracias a esa tecnología, los rescatistas pueden detectar llamados telefónicos, mensajes o publicaciones en redes sociales realizados por personas atrapadas bajo los escombros, facilitando así su localización.

Sin embargo, adquirir ese equipamiento representa un importante desafío económico: "Una antena Starlink cuesta entre 300 y 700 dólares", indicó Vargas. A ese monto se suman las estaciones de energía portátiles, cuyos valores oscilan entre los 4.000 y los 6.000 dólares, además de reflectores de alta potencia que parten desde los 400 dólares.

Para ayudar, se puede contactar telefónicamente y desde redes sociales.

Para ayudar, se puede contactar telefónicamente y desde redes sociales.

También necesitan equipar tres ambulancias con monitores cardíacos, guantes descartables, tapabocas, mascarillas antigás y botas de seguridad en distintos talles.

Cómo colaborar con los rescatistas

Quienes deseen colaborar con el equipo de paramédicos pueden comunicarse a través de sus redes sociales:

También pueden contactarse a los teléfonos +58 414 281 2847 y +58 412 099 9981, donde brindan la información necesaria para realizar donaciones económicas.

Temas
Seguí leyendo

La solidaridad de Mendoza llega a Venezuela con un masivo envío de donaciones

Aerolíneas Argentinas realizó vuelos humanitarios a Venezuela: trasladó brigadistas y 25 toneladas de ayuda

El gran desafío de Venezuela: reconstruirse tras el terremoto y años de crisis

Javier Milei viaja al Mercosur: el acuerdo con EE.UU., Venezuela y Lula, en el centro de la escena

Más miedo en Venezuela: el nuevo sismo que complicó la búsqueda entre los escombros

Después de 74 horas de incertidumbre, hallaron sin vida a la esposa y los hijos de Lucas Trejo

Crisis en Venezuela tras los terremotos: rescate, muertos y ayuda internacional

Tenía 18 años y era promesa de Venezuela: el triste final de Yimvert Berroterán

Lee además
Según estimaciones iniciales, erca de 58.870 edificios fueron dañados o destruidos en el área de mayor afectación por el terremoto en Venezuela. 

La NASA mostró cómo se desplazó la Tierra tras los terremotos en Venezuela: las impactantes imágenes satelitales
Personas son vistas sobre los escombros de un edificio derrumbado en La Guaira.

El reloj corre entre ruinas: la búsqueda y las cifras que mantienen en vilo a Venezuela y Argentina
LO QUE SE LEE AHORA
Envejecimiento: Mendoza cambia la atención de los adultos mayores en hospitales públicos. Imagen crada por IA

Mendoza participa en el estudio de una vacuna contra una peligrosa bacteria hospitalaria

Las Más Leídas

Viajar al Mundial 2026 desde Mendoza: preocupa la baja demanda de paquetes turísticos

Mundial 2026: agencias de turismo sorprenden con un dato sobre los viajes desde Mendoza

Argentina va por más en el Mundial 2026.

El once Argentina para no tener problemas ante Cabo Verde ¿Juega Messi?

Sebastián Villa a un paso de irse de la Lepra.

"Ni gratis lo quiero": la frase que sacudió a la Lepra y Boca por el regreso de Sebastián Villa

El hombre fue llevado sin vida al hospital Carrillo, en Las Heras. 

Revuelo por la muerte de un anciano en un geriátrico clandestino de Las Heras

El River de Coudet asumió un duro compromiso.

River igualó con Flamengo en un amistoso y Driussi brilló con un doblete