Tras el terremoto en Venezuela, un grupo de paramédicos pide ayuda para continuar los rescates

Más de una semana después de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron a Venezuela con apenas segundos de diferencia, el país continúa enfrentando las consecuencias de una de las mayores tragedias de los últimos años . Edificios derrumbados, miles de personas heridas, víctimas fatales y numerosos desaparecidos mantienen activos los operativos de rescate, mientras la ayuda humanitaria sigue llegando desde distintos lugares del mundo.

Sin embargo, detrás de esas tareas también hay historias de quienes trabajan incansablemente para salvar vidas y que, al mismo tiempo, necesitan asistencia para continuar con su labor. Ese es el caso de un grupo de paramédicos venezolanos que hoy solicita donaciones para sostener los operativos .

Sitio Andino dialogó con Mario Vargas , director del Servicio de Emergencias Médicas (SEM), un servicio privado de ambulancias que participa en las tareas de rescate desde el terremoto ocurrido el 24 de junio .

Según explicó, el principal objetivo sigue siendo brindar asistencia médica a las personas afectadas . Sin embargo, el equipo enfrenta una importante falta de insumos y equipamiento básico para desarrollar su trabajo.

Entre los elementos más necesarios figuran guantes, botas de seguridad, cascos, palas, picos, mascarillas, iluminación portátil y herramientas de rescate: "El proceso es lento, pero todavía aparecen sobrevivientes entre los escombros. Los médicos bajan a asistir, aunque muchos no cuentan con el equipamiento necesario", explicó Vargas.

También detalló que el SEM está integrado por 25 paramédicos y dispone de apenas cuatro ambulancias para asistir a cientos de personas: "Somos 25 paramédicos. Trabajamos todos y contamos con apenas cuatro ambulancias. Prestamos el servicio de manera gratuita para trasladar a las personas rescatadas desde La Guaira hasta Caracas", señaló.

Insumos médicos, conexión a internet y dinero: los materiales que hoy necesitan con urgencia. Foto: Gentileza

A ello se suma que el propio equipo afronta los gastos de combustible para mantener operativas las unidades.

Durante los últimos días, los rescatistas trabajaron en zonas como Catia La Mar, Los Corales, Caribe y Tanaguarena. Sin embargo, las dificultades logísticas complican cada vez más las tareas.

Uno de los principales problemas es la falta de conectividad en las áreas afectadas: "Hay sectores donde las ambulancias trabajan junto a los rescatistas, pero la señal de telefonía es completamente nula. Nos ayudaría muchísimo contar con antenas Starlink y fuentes de energía portátiles", explicó Vargas.

Actualmente, el equipo dispone ocasionalmente de un vehículo equipado con una antena Starlink, que permite restablecer la conexión a internet en algunos sectores.

Gracias a esa tecnología, los rescatistas pueden detectar llamados telefónicos, mensajes o publicaciones en redes sociales realizados por personas atrapadas bajo los escombros, facilitando así su localización.

Sin embargo, adquirir ese equipamiento representa un importante desafío económico: "Una antena Starlink cuesta entre 300 y 700 dólares", indicó Vargas. A ese monto se suman las estaciones de energía portátiles, cuyos valores oscilan entre los 4.000 y los 6.000 dólares, además de reflectores de alta potencia que parten desde los 400 dólares.

Para ayudar, se puede contactar telefónicamente y desde redes sociales. Foto: Gentileza

También necesitan equipar tres ambulancias con monitores cardíacos, guantes descartables, tapabocas, mascarillas antigás y botas de seguridad en distintos talles.

Cómo colaborar con los rescatistas

Quienes deseen colaborar con el equipo de paramédicos pueden comunicarse a través de sus redes sociales:

Instagram: @Ambulancias_Sem

TikTok: Ambulancias Sem

También pueden contactarse a los teléfonos +58 414 281 2847 y +58 412 099 9981, donde brindan la información necesaria para realizar donaciones económicas.