A 6 días de la tragedia en Venezuela: crece el número de víctimas y miles siguen desaparecidos

Personas son vistas sobre los escombros de un edificio derrumbado en La Guaira.

A seis días de los devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio, la tragedia no deja de agravarse. Mientras equipos de rescate continúan removiendo toneladas de escombros en busca de sobrevivientes, el balance oficial sigue en ascenso y las cifras reflejan la magnitud de una de las peores catástrofes naturales de la historia reciente del país.

Hasta el momento , el número de fallecidos llegó a 1.943 personas . Así lo informó el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela , Jorge Rodríguez , quien además precisó que se cuenta, al menos, a 5.043 heridos . El Gobierno contabilizó 15.866 damnificados , aunque la cantidad de personas afectadas continúa creciendo a medida que avanzan los relevamientos en las zonas destruidas.

La incertidumbre también se refleja en la cantidad de personas cuyo paradero aún se desconoce. La plataforma Desaparecidos Terremotos Venezuela registra 60.831 personas reportadas como buscadas , de las cuales 45.485 permanecen sin contacto , mientras que 15.346 ya fueron localizadas , según la última actualización disponible.

Imagen del 26 de junio de 2026 de trabajadores removiendo escombros de un edificio derrumbado en busca de sobrevivientes luego de que se registraran dos terremotos, en Caracas, Venezuela.

No obstante, las cifras oficiales fueron puestas en duda por la ONG Provea, que reclamó a las autoridades permitir el acceso de organizaciones independientes para verificar los datos sobre víctimas fatales y afectados.

Las cifras de la Cancillería Argentina que generan preocupación

La Cancillería Argentina, que desplegó una misión humanitaria y consular en Venezuela desde el 27 de junio, difundió un balance de las acciones realizadas hasta el 29 de junio. Entre los principales datos informados se destacan:

235 solicitudes de asistencia recibidas por correo electrónico y teléfono,

recibidas por correo electrónico y teléfono, 8 pedidos de búsqueda de paradero,

pedidos de 4 ciudadanos argentinos encontrados,

ciudadanos 6 argentinos fallecidos confirmados,

7 personas en situación de especial vulnerabilidad , correspondientes a cuatro grupos familiares con niños y dos personas individuales,

, correspondientes a cuatro grupos familiares con niños y dos personas individuales, 1 caso de un menor no acompañado,

caso de un 1 argentino hospitalizado,

12 gestiones documentales, entre ellas pasaportes de emergencia y autorizaciones de viaje.

La misión diplomática continúa brindando asistencia a los argentinos afectados y mantiene habilitado el teléfono de emergencia +58 414-2387145 para atender consultas y pedidos de ayuda.

La búsqueda de un niño argentino mantiene en vilo a dos países

Entre las miles de personas desaparecidas se encuentra Lucas Gámez, un niño argentino de 8 años cuyo caso conmueve tanto a Argentina como a Venezuela. El menor, hijo de padres venezolanos pero nacido en territorio argentino, había viajado junto a sus tíos para disfrutar del feriado en una zona balnearia. Tras pasar el día en la playa, regresó al edificio donde se alojaban, que colapsó completamente durante el terremoto.

lucas gámez nene buscado en venezuela tras terremotos El pequeño Lucas Gámez, nacido en Argentina, se encontraba con su tío cuando fueron sorprendidos por los terremotos de magnitud 7.2 y 7,5 en Venezuela. Foto: Gentileza.

Un sobreviviente aportó un dato clave para la investigación al declarar que compartió el ascensor con Lucas y su tío pocos minutos antes del sismo. Según ese testimonio, ambos descendieron en el tercer piso, lo que mantiene abiertas dos hipótesis: que hayan alcanzado a ingresar al departamento o que quedaran atrapados en escaleras o pasillos durante el derrumbe.

A pesar del paso de los días y de las enormes dificultades que enfrentan los rescatistas, la familia mantiene la esperanza de encontrar al niño con vida.

Infraestructura devastada y cientos de réplicas

El desastre también dejó un escenario crítico en materia de infraestructura. Según informó Jorge Rodríguez, las autoridades relevaron 855 edificios afectados, de los cuales 189 colapsaron completamente y 666 sufrieron daños parciales. Además, desde los dos terremotos principales ya se registraron 611 eventos sísmicos, mientras que La Guaira, el estado más golpeado por la tragedia, continúa soportando réplicas que dificultan las tareas de rescate.

Pese a ello, el Gobierno aseguró que logró restablecer el 90 % del servicio eléctrico en esa región. Paralelamente, 22.619 personas fueron atendidas en hospitales y centros de salud de campaña. Quienes recorren La Guaira describen un panorama devastador, comparable con una "zona de guerra". Calles enteras permanecen cubiertas por montañas de escombros y edificios reducidos a estructuras de hormigón pulverizadas.

La magnitud del colapso urbano también quedó reflejada en un informe preliminar elaborado mediante RAPIDA, una plataforma que combina imágenes satelitales, inteligencia artificial y herramientas de ingeniería civil para estimar los daños provocados por desastres naturales.

El análisis, basado en información del satélite Sentinel-1 del programa europeo Copernicus, calculó que los terremotos dejaron alrededor de 1.247.000 toneladas de escombros. Del total estimado:

915.000 toneladas corresponden a edificios dañados o completamente derrumbados.

corresponden a edificios dañados o completamente derrumbados. 332.000 toneladas provienen de muebles, pertenencias personales y equipamiento urbano destruido.

La NASA aclaró que se trata de un estudio preliminar realizado pocos días después del desastre y que todavía debe ser validado, aunque constituye una referencia para dimensionar la magnitud de la destrucción.

La ONU proyecta una emergencia de dimensiones históricas

Mientras continúan las tareas de búsqueda, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que los terremotos podrían dejar casi siete millones de damnificados en todo el país y provocar pérdidas materiales cercanas a 6.700 millones de dólares, equivalentes a aproximadamente 6 % del Producto Bruto Interno venezolano.

personal sanitario trabaja en la guaira venezuela Personal sanitario trabajan en el rescate de un cadáver extraído de los escombros de un edificio colapsado tras la ocurrencia de dos terremotos, en La Guaira, estado La Guaira, Venezuela Foto: Xinhua / NA.

Como parte de la asistencia internacional, la organización confirmó el envío de 10.000 bolsas mortuorias a Venezuela, aunque aclaró que espera que el número final de víctimas sea inferior a esa cantidad conforme avancen los operativos de rescate.

Actualmente trabajan en la emergencia 3.319 rescatistas internacionales, junto a 140 perros especializados y decenas de vehículos de búsqueda. Sin embargo, numerosos familiares denuncian que, en algunos sectores donde aún permanecen personas desaparecidas, los operativos avanzan con demasiada lentitud frente a la magnitud del desastre.