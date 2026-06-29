Aerolíneas Argentinas realizó vuelos humanitarios a Venezuela: trasladó brigadistas y 25 toneladas de ayuda

Aerolíneas Argentinas completó el operativo de asistencia humanitaria hacia Venezuela , luego de que el Gobierno nacional dispusiera el envío de ayuda para colaborar con las tareas de rescate y asistencia tras los terremotos que provocaron cientos de muertos y miles de heridos en el país caribeño.

Los vuelos especiales partieron desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza durante la noche del viernes 26 de junio y permitieron trasladar tanto brigadistas argentinos como equipamiento e insumos destinados a las zonas más afectadas por el desastre.

La operación representó uno de los mayores despliegues logísticos internacionales realizados por la empresa de bandera en los últimos años para atender una emergencia humanitaria.

El operativo estuvo compuesto por dos aeronaves. El primero de los vuelos despegó alrededor de las 22 del viernes con 75 brigadistas a bordo, además de equipos destinados a las tareas de búsqueda, rescate y asistencia de las personas damnificadas por el sismo.

Horas más tarde partió un avión carguero especialmente acondicionado para transportar material de emergencia e insumos necesarios para sostener el trabajo de los equipos desplegados en territorio venezolano.

En conjunto, Aerolíneas Argentinas movilizó 25 toneladas de equipos de rescate, herramientas e insumos humanitarios, poniendo a disposición toda su capacidad logística para colaborar con la emergencia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Aerolineas_AR/status/2070717975909306662&partner=&hide_thread=false Aerolíneas Argentinas participa del operativo de ayuda humanitaria a Venezuela coordinado por el Gobierno Nacional con dos vuelos especiales: un avión con 75 brigadistas y otro carguero con insumos y equipamiento de emergencia. Entre ambas operaciones se trasladarán 25 toneladas… pic.twitter.com/XZUUxXlFit — Aerolíneas Argentinas (@Aerolineas_AR) June 27, 2026

Según el sitio Aviación Line, el vuelo con el recurso humano se realizó con el Boeing 737 MAX 8 matrícula LV-KNP. Mientras que el Boeing 737-800 carguero transportó insumos y material específico hacia la zona afectada.

Un operativo coordinado por el Gobierno nacional

La misión fue organizada por el Gobierno argentino en coordinación con distintos organismos de emergencia, luego de los terremotos que afectaron severamente al norte de Venezuela.

Para concretar la operación, Aerolíneas Argentinas destinó recursos técnicos y humanos específicos para el traslado de carga sensible y personal especializado, adaptando su estructura operativa a las necesidades del operativo internacional.

Si bien inicialmente el destino previsto era la ciudad de Valencia, por cuestiones logísticas vinculadas al operativo y a la situación de la infraestructura aeroportuaria venezolana, las aeronaves finalmente arribaron a Caracas, desde donde comenzó la distribución de la ayuda y el traslado de los brigadistas hacia las zonas más afectadas.

Venezuela continúa con las tareas de rescate

El envío de ayuda argentina se produjo mientras continúan las tareas de búsqueda de sobrevivientes y asistencia a la población tras el devastador doble terremoto que sacudió a Venezuela.

Los sismos provocaron graves daños en edificios, viviendas e infraestructura, obligando a desplegar equipos de rescate de distintos países y generando una amplia movilización internacional para asistir a los damnificados.

Con este operativo, Aerolíneas Argentinas volvió a desempeñar un rol estratégico en una misión de asistencia internacional, utilizando su flota para el traslado de personal especializado y de carga crítica en el marco de una emergencia humanitaria.