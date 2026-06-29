29 de junio de 2026
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Por qué el 29 de junio se celebra el Día del Camarógrafo en Argentina: la historia que pocos conocen

Por un hecho tan trágico como valiente, cada 29 de junio se conmemora el Día del Camarógrafo en Argentina. Conocé la historia y por qué se convirtió en un símbolo del periodismo.

29 de junio: Día del Camarógrafo en Argentina

29 de junio: Día del Camarógrafo en Argentina

Foto: web
Por Sitio Andino Sociedad

Cada 29 de junio, Argentina conmemora el Día del Camarógrafo, una fecha que reconoce el trabajo de quienes registran la historia detrás de una cámara. La efeméride, lejos de ser solo un homenaje profesional, está marcado por la trágica muerte del camarógrafo argentino, asesinado mientras realizaba una cobertura periodística en los años 70.

Día del Camarógrafo en Argentina: por qué se conmemora cada 29 de junio

La fecha recuerda a Leonardo Henrichsen, reportero gráfico argentino que fue asesinado el 29 de junio de 1973 mientras cubría el intento de golpe de Estado conocido como El Tanquetazo, contra el gobierno de Salvador Allende en Chile.

Camarógrafo - Periodismo (2)
53 años sin Leonardo Henrichsen: este 29 junio se recuerda el Día del Camarógrafo Argentino.

53 años sin Leonardo Henrichsen: este 29 junio se recuerda el Día del Camarógrafo Argentino.

Henrichsen trabajaba como corresponsal para Canal 13 de Argentina y la televisión pública sueca cuando registró uno de los documentos audiovisuales más impactantes del periodismo. Mientras filmaba los acontecimientos frente al Palacio de La Moneda, un militar lo apuntó y le disparó. Su cámara continuó grabando y dejó registrado el instante previo a su muerte, convirtiendo esas imágenes en un símbolo del compromiso de los reporteros con la búsqueda de la verdad.

En reconocimiento a su legado, el Congreso de la Nación instituyó oficialmente en 1989 el Día del Camarógrafo y la Camarógrafa Argentina, a partir de una iniciativa impulsada por su colega Sergio Pérez.

Quién fue Leonardo Henrichsen

Henrichsen nació el 29 de mayo de 1940 en Buenos Aires. Hijo de padre sueco y madre argentina, descubrió desde muy joven su vocación por la fotografía y el registro audiovisual gracias a una cámara que recibió durante su infancia.

Su carrera comenzó en Sucesos Argentinos, el histórico noticiero cinematográfico que se proyectaba en las salas de cine. Más tarde trabajó en Canal 7 y desarrolló una amplia trayectoria como corresponsal internacional. A lo largo de su vida cubrió acontecimientos de enorme relevancia política, entre ellos el golpe de Estado en República Dominicana en 1963, El Cordobazo en Argentina y diversos conflictos en América Latina.

En 1969 fue contratado por la televisión pública de Suecia (SVT) para cubrir sucesos internacionales. Cuatro años después viajó a Santiago de Chile junto al periodista Jan Sandquist para informar sobre la crisis política que atravesaba ese país.

Fuente: Argentina.gob.ar

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