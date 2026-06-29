Por qué el 29 de junio se celebra el Día del Camarógrafo en Argentina: la historia que pocos conocen

Cada 29 de junio , Argentina conmemora el Día del Camarógrafo , una fecha que reconoce el trabajo de quienes registran la historia detrás de una cámara. La efeméride , lejos de ser solo un homenaje profesional, está marcado por la trágica muerte del camarógrafo argentino , asesinado mientras realizaba una cobertura periodística en los años 70 .

La fecha recuerda a Leonardo Henrichsen , reportero gráfico argentino que fue asesinado el 29 de junio de 1973 mientras cubría el intento de golpe de Estado conocido como El Tanquetazo , contra el gobierno de Salvador Allende en Chile.

Henrichsen trabajaba como corresponsal para Canal 13 de Argentina y la televisión pública sueca cuando registró uno de los documentos audiovisuales más impactantes del periodismo. Mientras filmaba los acontecimientos frente al Palacio de La Moneda , un militar lo apuntó y le disparó. Su cámara continuó grabando y dejó registrado el instante previo a su muerte , convirtiendo esas imágenes en un símbolo del compromiso de los reporteros con la búsqueda de la verdad .

En reconocimiento a su legado, el Congreso de la Nación instituyó oficialmente en 1989 el Día del Camarógrafo y la Camarógrafa Argentina, a partir de una iniciativa impulsada por su colega Sergio Pérez.

Quién fue Leonardo Henrichsen

Henrichsen nació el 29 de mayo de 1940 en Buenos Aires. Hijo de padre sueco y madre argentina, descubrió desde muy joven su vocación por la fotografía y el registro audiovisual gracias a una cámara que recibió durante su infancia.

Su carrera comenzó en Sucesos Argentinos, el histórico noticiero cinematográfico que se proyectaba en las salas de cine. Más tarde trabajó en Canal 7 y desarrolló una amplia trayectoria como corresponsal internacional. A lo largo de su vida cubrió acontecimientos de enorme relevancia política, entre ellos el golpe de Estado en República Dominicana en 1963, El Cordobazo en Argentina y diversos conflictos en América Latina.

En 1969 fue contratado por la televisión pública de Suecia (SVT) para cubrir sucesos internacionales. Cuatro años después viajó a Santiago de Chile junto al periodista Jan Sandquist para informar sobre la crisis política que atravesaba ese país.

Fuente: Argentina.gob.ar