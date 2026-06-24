Feliz cumpleaños, Messi: la historia del genio del fútbol que también dejó su huella en Mendoza

Lionel Messi , considerado por muchos como el mejor futbolista de todos los tiempos, cumple este miércoles 39 años . El capitán argentino celebra un nuevo aniversario en plena Copa Mundial de Fútbol de 2026, donde sigue deslumbrando al planeta con un nivel que desafía la lógica y el paso del tiempo.

Messi nació el 24 de junio de 1987 en el Hospital Italiano Garibaldi de la ciudad de Rosario , provincia de Santa Fe. Siendo apenas un niño, emigró a España para incorporarse a las divisiones inferiores del Barcelona, club que apostó por él y se hizo cargo del tratamiento médico que necesitaba debido a un problema de crecimiento.

A pesar de haberse formado futbolísticamente en territorio español, el rosarino rechazó la posibilidad de representar a la selección de España y eligió defender los colores de Argentina .

Su debut como profesional llegó el 16 de octubre de 2004 , cuando tenía apenas 17 años, en un Barcelona repleto de figuras. Desde entonces comenzó una carrera extraordinaria.

Debut de Messi en Barcelona Lionel Messi debutó en el FC Barcelona con apenas 17 años y comenzó a construir su leyenda

Con la camiseta azulgrana se convirtió en el máximo ídolo de la institución gracias a sus 672 goles y 269 asistencias en 778 partidos. Además, conquistó 35 títulos: 25 a nivel local (entre ellos 10 Ligas de España, 7 Copas del Rey y 8 Supercopas de España) y 10 internacionales, incluyendo cuatro Champions League, tres Supercopas de Europa y tres Mundiales de Clubes.

Su paso por Barcelona estuvo marcado por actuaciones memorables y goles históricos que quedaron grabados para siempre en la memoria de los aficionados al fútbol. Sin embargo, esa etapa llegó a su fin en 2021, cuando no pudo renovar su contrato por cuestiones económicas y reglamentarias del club catalán, por lo que continuó su carrera en el Paris Saint-Germain de Francia.

La última etapa de su carrera

Lionel Messi continuó su carrera en el Paris Saint-Germain de Francia en 2021. Aunque conquistó títulos locales y compartió equipo con grandes figuras, su paso por el conjunto parisino estuvo marcado por una relación irregular con parte de la afición y por la frustración de no poder conquistar la UEFA Champions League, el gran objetivo del club.

Messi, Inter Miami Messi sigue brillando en Inter Miami y conquista el fútbol estadounidense

En 2023, el capitán argentino decidió iniciar una nueva etapa en el Inter Miami de Estados Unidos. Desde su llegada, revolucionó al club y a la Major League Soccer, aportando jerarquía, liderazgo y títulos. Además, encontró un entorno más tranquilo para disfrutar del fútbol, manteniendo un alto nivel competitivo incluso en la recta final de su carrera.

La consagración con la Selección argentina

La historia de Messi con la Selección argentina estuvo marcada durante años por las críticas y las frustraciones. Si bien conquistó el Mundial Sub-20 de 2005 y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, fue cuestionado durante mucho tiempo por no poder ganar títulos con la selección mayor.

Además, sufrió dolorosas derrotas en cuatro finales: la Copa América 2007, las Copas América de 2015 y 2016, y el Mundial de Brasil 2014.

Messi El día que Messi tocó el cielo: la conquista del Mundial de Qatar 2022

Sin embargo, todo cambió el 10 de julio de 2021, cuando Argentina derrotó a Brasil en el estadio Maracaná y conquistó la Copa América, poniendo fin a una sequía de 28 años sin títulos. Aquella consagración marcó un antes y un después en la carrera del capitán argentino.

A partir de entonces llegaron la Finalissima 2022, la histórica conquista del Mundial de Qatar 2022 y una nueva Copa América en Estados Unidos 2024, logros que terminaron de consolidar su legado como uno de los deportistas más grandes de todos los tiempos.

Messi en modo leyenda: todos los récords que está rompiendo en el Mundial 2026

En el Mundial 2026, Lionel Messi volvió a dejar una marca histórica al consolidar una serie de récords que lo ubican en lo más alto del torneo. El capitán argentino alcanzó los 18 goles en Copas del Mundo, superando el registro del alemán Miroslav Klose, y también llegó a 18 victorias mundialistas, convirtiéndose en el jugador con más triunfos en la historia de la competencia. A eso se suma una racha de seis partidos consecutivos marcando en Mundiales, igualando marcas de leyendas como Just Fontaine y Jairzinho.

Mundial 2026 Messi sigue haciendo historia en el Mundial 2026 y rompe todos los récords

Además, Messi se transformó en uno de los pocos futbolistas con participación en seis ediciones de la Copa del Mundo y amplió sus registros como el jugador con más presencias y minutos disputados en la historia del certamen. Como si fuera poco, continúa acercándose a otro hito mayor: el récord histórico de asistencias mundialistas (10) que ostenta Pelé.

Las dos visitas de Lionel Messi a Mendoza con la Selección Argentina

Lionel Messi visitó Mendoza en dos ocasiones oficiales con la Selección Argentina, ambas en el Estadio Malvinas Argentinas y por Eliminatorias sudamericanas rumbo a Mundiales. La primera fue el 12 de octubre de 2012, cuando Argentina enfrentó a Uruguay en un partido clave. En ese encuentro, Messi fue figura: convirtió dos goles en el segundo tiempo y lideró una goleada por 3-0.

Messi en Mendoza Gol de Lionel Messi ante Uruguay en Mendoza (2012)

La segunda visita ocurrió el 1 de septiembre de 2016, nuevamente ante Uruguay y otra vez por Eliminatorias. En esta oportunidad, Messi volvió a ser decisivo al marcar el único gol del partido, asegurando la victoria 1-0 de Argentina. Ese triunfo también tuvo un valor importante porque significó el regreso del capitán a la Selección en ese ciclo y reafirmó su peso determinante en el equipo.