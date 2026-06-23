23 de junio de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026: la Selección Argentina ya tiene definido su plan tras asegurar el primer puesto

La Selección de fútbol de Argentina comienza a preparar el próximo partido del duro Mundial 2026 antge Jordania. Mirá lo que se viene.

La Selección Argentina regresó a Kansas tras vencer a Austria por el exigente Mundial 2026.

La Selección Argentina regresó a Kansas tras vencer a Austria por el exigente Mundial 2026.

Por Sitio Andino Deportes

La Selección Argentina dejó atrás la victoria por 2-1 ante Austria en Dallas y regresó a Kansas, su centro de operaciones durante el Mundial 2026. La posterior victoria de Argelia por 2-1 sobre Jordania aseguró matemáticamente el primer puesto del Grupo J para el equipo de Lionel Scaloni, que ahora podrá administrar cargas físicas y planificar con tranquilidad el inicio de la fase eliminatoria.

La clasificación anticipada representa una ventaja deportiva muy importante para el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni. No solamente garantiza la presencia en los dieciseisavos de final, sino que además permite dosificar esfuerzos en un torneo extremadamente exigente desde lo físico. La noticia fue recibida con optimismo dentro de la delegación argentina, que regresó a Kansas con la tranquilidad de haber cumplido el primer gran objetivo de la competencia: clasificar y terminar primero.

Además, finalizar en la cima del grupo podría ofrecer un recorrido más favorable en el cuadro eliminatorio, algo que históricamente suele tener una enorme incidencia en los Mundiales.

Qué cambios prepara Scaloni para enfrentar a Jordania

El entrenador argentino analiza una rotación masiva para preservar a los titulares de cara a los cruces eliminatorios. Con la clasificación ya asegurada, Scaloni planea darles descanso a varios futbolistas que acumularon una importante carga de minutos durante los primeros encuentros.

En ese contexto, jugadores como Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Lautaro Martínez, Cristian Romero, Alexis Mac Allister e incluso Emiliano Martínez podrían comenzar el partido frente a Jordania en el banco de suplentes o tener una participación reducida. La intención del cuerpo técnico es clara: evitar riesgos físicos, recuperar energías y llegar con el plantel en las mejores condiciones posibles al comienzo de la fase de eliminación directa.

Por ese motivo, futbolistas que tuvieron menos protagonismo podrían tener una oportunidad importante. El encuentro ante Jordania aparece como una excelente ocasión para ampliar variantes y observar respuestas dentro de un contexto competitivo. Este martes, la Selección volverá a entrenarse en el predio Compass Minerals de Kansas, donde los titulares realizarán trabajos regenerativos mientras que el resto del plantel desarrollará tareas más intensas.

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Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina en el Mundial 2026

Argentina enfrentará a Jordania el próximo sábado 27 de junio a las 23 horas de Argentina. El partido se disputará en el Dallas Stadium y marcará el cierre de la participación albiceleste en la fase de grupos. Más allá del resultado, todas las miradas estarán puestas en las decisiones de Lionel Scaloni y en la conformación de un equipo que seguramente presentará varias modificaciones respecto de las formaciones que enfrentaron a Argelia y Austria.

Otro de los focos de atención seguirá siendo Lionel Messi, que atraviesa uno de los momentos más destacados de su carrera mundialista. El capitán viene de escribir una nueva página dorada en la historia del fútbol al transformarse en el máximo goleador histórico de los Mundiales. Junto a él, Julián Álvarez volvió a demostrar su enorme importancia dentro del esquema ofensivo argentino. La Araña atraviesa un gran presente y aparece como una de las piezas fundamentales para las aspiraciones de la Albiceleste.

El clima que rodea a la Selección es de absoluta confianza. Argentina ganó sus dos partidos, aseguró el liderazgo del Grupo J, mantiene intacta su candidatura y llega al tramo decisivo del campeonato con prácticamente todos sus futbolistas disponibles. Mientras el plantel se prepara para enfrentar a Jordania, en el cuerpo técnico ya comenzaron los análisis de los posibles rivales que podrían aparecer en los dieciseisavos de final. El verdadero desafío comenzará allí, donde cada error se paga caro y donde los campeones del mundo intentarán defender la corona obtenida en Qatar 2022.

La agenda de la Selección argentina en el Mundial 2026

El camino de la Selección hacia la cuarta estrella ya tiene fechas y rivales definidos. Estos son los partidos de la fase de grupos del Mundial, con horario de la Argentina:

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