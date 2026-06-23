Messi arrasó con la historia del Mundial 2026 y dejó números que parecen irreales

Lionel Messi fue la gran figura ante Austria, marcó un doblete y sumó nuevos récords históricos en el Mundial 2026.

La noche del triunfo de la Selección argentina ante Austria por la segunda fecha del Mundial 2026 quedará grabada para siempre en la carrera de Lionel Messi . El capitán albiceleste marcó los dos goles de la victoria, aseguró la clasificación a los dieciseisavos de final y rompió una serie de récords que lo consolidan como una figura única en la historia de las Copas del Mundo .

Lionel Messi alcanzó cuatro marcas históricas durante la victoria de Argentina ante Austria en Dallas. El rosarino fue el gran protagonista de una jornada histórica en el AT&T Stadium , donde volvió a demostrar que sigue siendo determinante a los 39 años.

Con su doblete ante Austria, Messi llegó a 18 goles en Mundiales , convirtiéndose en el máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo . La marca fue destacada incluso por Guinness World Records , que repasó varios de los registros alcanzados por el capitán argentino durante una noche inolvidable.

Los dos goles convertidos ante Austria le permitieron a Messi quedar solo en la cima de la tabla histórica de goleadores mundialistas. El primero llegó a los 38 minutos del primer tiempo tras una gran asistencia de Facundo Medina . El segundo apareció sobre el cierre del encuentro para sentenciar el 2-0 definitivo.

Gracias a esas conquistas, el capitán argentino alcanzó los 18 goles en Copas del Mundo y dejó atrás cualquier discusión estadística sobre quién es el máximo artillero de la historia de los Mundiales. Además, Messi llegó a cinco goles en el Mundial 2026, consolidándose como uno de los máximos goleadores del certamen.

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These are just some of his records for Argentina and at the World Cup:



All-time World Cup top scorer (17)

Most goal contributions in World Cup history (23)

Scored in the most World Cup games (13)

Most… pic.twitter.com/4ip0r1YDix — 433 (@433) June 22, 2026

El futbolista con más partidos, minutos y victorias en Mundiales

Messi también amplió tres récords históricos que ya estaban en su poder. Con su presencia ante Austria alcanzó los 28 partidos disputados en Mundiales, una cifra jamás lograda por otro futbolista.

La marca adquiere todavía más relevancia al considerar que comenzó su recorrido mundialista en Alemania 2006 y continúa vigente veinte años después en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. La victoria de la Selección argentina también le permitió alcanzar otro registro impresionante: llegó a 18 triunfos en Copas del Mundo, transformándose en el jugador con más victorias en la historia del torneo.

Por si fuera poco, el capitán albiceleste alcanzó los 2.489 minutos disputados en Mundiales, otro récord absoluto que demuestra una vigencia extraordinaria.

Una actuación histórica que agranda aún más su leyenda

Messi volvió a responder en un partido decisivo y fue la figura absoluta de Argentina. Lo más llamativo es que la noche no había comenzado de la mejor manera para el rosarino. Durante los primeros minutos desperdició un penal que pudo haber adelantado rápidamente a la Albiceleste.

Sin embargo, fiel a su estilo, nunca dejó de intentar. Se hizo cargo del equipo, lideró cada ataque y terminó siendo determinante para conseguir una victoria clave. El resultado aseguró el primer puesto del Grupo J, permitió que la Selección argentina avance a la próxima ronda y dejó una nueva colección de récords para el mejor jugador de su historia.

A los 39 años, Lionel Messi continúa rompiendo barreras que parecían imposibles y ampliando una carrera que ya ocupa un lugar privilegiado entre las más grandes de todos los tiempos. Cada partido suma una nueva marca. Cada Mundial agrega un nuevo capítulo. Y cada actuación parece confirmar que todavía quedan páginas por escribir en una historia que no deja de sorprender.

La agenda de la Selección argentina en el Mundial 2026

El camino de la Selección hacia la cuarta estrella ya tiene fechas y rivales definidos. Estos son los partidos de la fase de grupos del Mundial, con horario de la Argentina: