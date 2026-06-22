22 de junio de 2026
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Sitio Andino
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Ofrecen recompensa para dar con estos prófugos de la justicia

El Ministerio de Seguridad de la Nación ofrece una importante recompensa para dar con el paradero de 8 prófugos de la justicia.

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Los prófugos mencionados por el Ministerio de Seguridad. 

Por Sitio Andino Policiales

El Ministerio de Seguridad de la Nación lanzó una serie de ofrecimientos de recompensa para quienes aporten información que permita localizar y detener a ocho personas prófugas de la Justicia, vinculadas a una organización delictiva relacionada con el tráfico de armas, según la información oficial difundida.

Los avisos corresponden al Programa Nacional de Recompensas y establecen un monto de $5.000.000 para quienes brinden datos útiles que permitan establecer el paradero de los buscados. Desde la cartera nacional solicitaron además a las provincias la difusión de los pedidos de captura para ampliar la búsqueda.

Entre los prófugos se encuentran Zaira Nahir Basaez; Yoel Ignacio Beaumont Sandoval; Selene Anahí Obregón; Lisandro Eduardo Basaez Morales, alias “Petiso/Enano”; Kevin Matías Sandoval González; Franco Simón Basaez Vilchez, alias “El Javi”; Carlos Damián Algañaraz, alias “El Porteño”; y Aldana Matilde Glaria Orellana.

Importantes recompensas para dar con prófugos de la justicia

De acuerdo con los datos publicados, todos cuentan con pedidos de captura nacional e internacional vigentes desde agosto de 2025, mientras que algunos también registran órdenes emitidas desde mayo de 2024.

El organismo nacional indicó que las personas que cuenten con información pueden comunicarse de manera anónima a través de la línea 134 o mediante el correo [email protected]. La identidad de quienes aporten datos será preservada.

Las autoridades buscan ampliar la colaboración ciudadana para lograr la ubicación de los prófugos y avanzar con las medidas judiciales correspondientes.

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