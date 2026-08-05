Decomisaron más de 200 kilos de alimentos en mal estado en un comercio de Las Heras

Estos procedimientos forman parte de las acciones permanentes que desarrolla la Policía Rural

La Policía Rural y personal de Bromatología de la Municipalidad de Las Heras realizaron un operativo de control que culminó con el decomiso y destrucción de 260 kilos de alimentos . El procedimiento tuvo lugar en el marco del Plan Estratégico contra el Abigeato que impulsa el Ministerio de Seguridad y Justicia.

El operativo se llevó a cabo en un comercio del departamento luego de que las autoridades recibieran denuncias por presuntas irregularidades en el manejo y expendio de alimentos. Durante la inspección, efectivos de la Delegación Centro de Policía Rural constataron que el local se encontraba en plena actividad comercial . Además, detectaron que los alimentos no reunían las condiciones sanitarias exigidas para su comercialización.

Durante la fiscalización, inspectores de Bromatología verificaron múltiples infracciones a la normativa vigente. Entre ellas, se deficientes condiciones de higiene y la presencia de productos sin la rotulación obligatoria , en incumplimiento de la Ley Nacional Nº 18.284 y el Decreto Nº 4.238/68, que regulan las condiciones higiénico-sanitarias para la elaboración y comercialización de alimentos.

Ante estas irregularidades, y por disposición de la Oficina Fiscal Nº 1 de Las Heras, se labraron las actuaciones correspondientes, mientras que Bromatología avanzó con el decomiso, destrucción y desnaturalización de toda la mercadería secuestrada.

El procedimiento tuvo lugar en el marco del Plan Estratégico contra el Abigeato.

Qué alimentos fueron decomisados

Entre los productos retirados del comercio había:

85 kilos de carne vacuna.

25 kilos de carne molida.

30 kilos de supremas de pollo.

10 kilos de milanesas de carne.

5 kilos de hamburguesas.

60 kilos de achuras.

12 kilos de chorizos.

3 kilos de panceta.

25 kilos de pan rallado.

Seis paquetes de pan.

En total, fueron 260 kilos de alimentos retirados de circulación por no cumplir con las condiciones sanitarias requeridas.

Controles para prevenir la comercialización irregular

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia señalaron que estos procedimientos forman parte de las acciones permanentes que desarrolla la Policía Rural junto a los municipios para fortalecer la trazabilidad de los productos de origen animal, prevenir la comercialización irregular y resguardar tanto a los productores como a los consumidores.

En ese sentido, el Plan Estratégico contra el Abigeato amplía su alcance sobre toda la cadena de comercialización de productos cárnicos. El objetivo es garantizar que los alimentos ofrecidos al público cumplan con las condiciones de sanidad, inocuidad y procedencia establecidas por la legislación vigente.