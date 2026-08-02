El consumo sigue en retroceso: los hogares destinan más dinero a impuestos y servicios que a alimentos

El consumo volvió a retroceder durante junio y acumuló otro mes en baja.

El consumo de los hogares argentinos volvió a mostrar señales de debilidad durante junio y cerró un primer semestre con balance negativo , marcado por una fuerte retracción en las compras de alimentos y un creciente peso del pago de impuestos y servicios . Así lo reflejó un informe de la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia .

De acuerdo con el relevamiento que advierte sobre un cambio en las prioridades de gasto de las familias, los consumos realizados por clientes de la entidad bancaria mediante tarjetas de crédito, débito y la billetera digital Cuenta DNI registraron una caída interanual del 7,7% en junio , mientras que, en términos desestacionalizados, el primer semestre acumuló un descenso del 0,9% .

Al analizar los datos en valores constantes, el panorama resulta aún más complejo . El informe señala que el consumo cayó 11,1% interanual , encadenando 14 meses consecutivos de resultados negativos , una tendencia que se arrastra desde 2024 .

Uno de los datos más relevantes del estudio muestra el fuerte contraste entre los distintos destinos del gasto familiar. Mientras las compras en supermercados y alimentos registraron una contracción promedio del 18,9% interanual durante junio, el desembolso destinado al pago de impuestos y servicios aumentó un 24,5% , consolidándose como uno de los rubros que más espacio ocupa en la economía doméstica.

Los datos del Banco Provincia muestran que los alimentos pierden participación frente al crecimiento sostenido del pago de servicios e impuestos.

El informe también evidencia que esta transformación no es circunstancial. En comparación con 2023, el consumo en grandes superficies comerciales y de productos alimenticios se desplomó un 40% durante el primer semestre, acompañado por una reducción del 20% en la cantidad de clientes.

En sentido contrario, los montos destinados al pago de servicios crecieron de manera sostenida: desde 2023 se multiplicaron por 2,6 veces, mientras que la cantidad de usuarios que realizan estas operaciones aumentó un 60%, reflejando que las facturas absorben una porción cada vez mayor de los ingresos familiares.

Qué rubros registraron las mayores caídas en el consumo durante junio

La situación también impacta sobre otros sectores de la economía. La indumentaria perdió dinamismo en 2026 con una baja del 20% en el consumo y del 30% en la cantidad de clientes respecto de los niveles registrados en 2023.

Pese a un desempeño balanceado en 2025, el rubro indumentaria perdió dinamismo en 2026 con una baja del 20% en el consumo.

En el rubro esparcimiento, el comportamiento fue dispar. Aunque los montos consumidos crecieron levemente un 2%, la cantidad de usuarios cayó un 28%, un indicador que, según el informe, sugiere que este tipo de gastos quedó concentrado en los sectores de mayores ingresos, mientras una parte importante de la población dejó de destinar recursos a actividades recreativas.

El relevamiento también identificó fuertes retrocesos en otros segmentos durante junio:

Juguetería: -47,2%.

-47,2%. Electrónica e Informática: -33,1%.

-33,1%. Automóviles: -30,3%.

En paralelo, un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) confirma que el contexto continúa siendo desafiante para el comercio. Según las encuestas realizadas a empresarios, las ventas dependen en gran medida de la disponibilidad de planes de financiación en cuotas y de los beneficios bancarios para incentivar las compras.

Los comerciantes, además, describen un escenario complejo para concretar operaciones. En ese sentido, sostienen que los principales obstáculos son "la ausencia de liquidez de los clientes y un evidente e inédito nivel de mora", factores que continúan condicionando el desempeño del consumo y profundizan la fragilidad del gasto de las familias argentinas.