¿Se frenó la baja? La inflación de julio podría volver a superar el 2% según algunas consultoras

Luego de que la inflación perforara el 2% en junio y se ubicara en el 1,9%, la continuidad del proceso de desaceleración vuelve a estar bajo la lupa. Las primeras estimaciones privadas para julio muestran un escenario dividido: mientras algunas consultoras creen que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) logró mantenerse por debajo de ese umbral, otras proyectan un leve rebote que volvería a ubicar la inflación por encima del 2%.

El Gobierno nacional apuesta a consolidar el proceso desinflacionario que comenzó tras el pico de marzo, cuando el IPC alcanzó el 3,4%. Desde entonces, la inflación inició una trayectoria descendente: en abril fue del 2,6%, en mayo del 2,1% y en junio descendió al 1,9%, el registro más bajo desde agosto de 2025.

En ese contexto, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró días atrás que " el camino es el correcto, no quiere decir que sea fácil, pero es lo adecuado", en referencia a la política económica orientada a reducir la inflación.

El relevamiento realizado por la Agencia Noticias Argentinas muestra que las estimaciones privadas se concentran entre el 1,8% y el 2,1% .

La consultora C&T prevé una inflación del 1,9%, el mismo nivel registrado en junio. Según su análisis, la inflación núcleo y los componentes estacionales mostraron una leve aceleración, aunque los precios regulados permanecieron contenidos.

Uno de los factores que más incidencia tuvo durante julio fue el turismo. La combinación de las vacaciones de invierno y el Mundial 2026 impulsó especialmente el precio de los pasajes aéreos, elevando el componente estacional del índice.

En materia de alimentos y bebidas, C&T detectó una moderación hasta el 1,6%, favorecida por la baja de las frutas. También señaló aumentos en artículos de tocador y el impacto del incremento en los cigarrillos aplicado durante junio. En contraste, el rubro indumentaria mostró una baja debido al inicio de las liquidaciones de temporada.

Por su parte, EcoGo proyectó una inflación del 2,1%, lo que implicaría cortar la tendencia descendente y volver a superar el 2%. La consultora observó que los alimentos consumidos dentro del hogar aumentaron un 0,5% durante la última semana del mes y estimó una suba cercana al 2% para todo julio. Al sumar los alimentos consumidos fuera del hogar, el rubro alcanzaría una variación del 1,8%.

El salario por arriba de la inflación en octubre.

Desde la Fundación Libertad y Progreso también estiman un IPC del 2,1%, aunque consideran que se trata de un fenómeno transitorio explicado por factores estacionales, principalmente las vacaciones de invierno y el comportamiento de alimentos y bebidas no alcohólicas.

El economista Julián Neufeld sostuvo que durante el segundo semestre la inflación retomaría el sendero descendente y volvería a ubicarse por debajo del 2% mensual.

La proyección más optimista corresponde a Equilibra, que calculó una inflación del 1,8%. Según esa consultora, la fuerte baja en los productos estacionales, especialmente por las rebajas en la ropa, compensó la aceleración registrada en alimentos y bebidas no estacionales, permitiendo una nueva reducción del índice general.

Cuándo se conocerá el dato oficial

El próximo 6 de agosto, el Banco Central difundirá el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que reunirá las proyecciones de analistas sobre la evolución de la inflación y otras variables económicas.

En tanto, el dato oficial del Índice de Precios al Consumidor correspondiente a julio será publicado por el INDEC el miércoles 13 de agosto. Ese informe permitirá confirmar si la inflación logró sostenerse por debajo del 2% o si, como anticipan algunas consultoras, hubo un rebote impulsado por factores estacionales.